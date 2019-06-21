Для оплаты ЖКУ хотят ввести единую квитанцию

21 июня. FINMARKET.RU - В России вместо множества квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться единый платежныйв этой сфере. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы? пишет "Российская газета"

Как отмечают авторы законопроекта, в разных платежках зачастую бывают диаметрально противоположные данные. Например, некорректное число собственников. "По информации главного государственного жилищного инспектора, в 2018 году до 60% обращений были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги", - отмечают депутаты в пояснительной записке.

Как отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, если все-таки введут единый документ, важно, чтобы у каждой услуги был свой код. Нельзя обязать собственника платить сразу за все. "У человека должно оставаться право отказаться от каких-то услуг или получить рассрочку по оплате, если есть финансовые затруднения", - говорит С.Разворотнева.

Недавно премьер России Дмитрий Медведев подписал документ, касающийся недопущения необоснованного роста цен на коммунальные услуги.

"Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции", - сказал в среду Д.Медведев на совещании о достижении национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

Как пояснил глава правительства, постановление вносит изменения в основу формирования индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги.

Глава правительства отметил, что сейчас для субъектов РФ устанавливается предельный индекс роста платы за эти услуги, которые в свою очередь определяют их для муниципалитетов. Однако, существуют основания, которые позволяют эти индексы повышать. "И далеко не все эти основания справедливы. Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше", - сказал Д.Медведев.