Путин: пенсии военным пенсионерам с октября повысят на 4,3%

20 июня. FINMARKET.RU - Военным пенсионерам с 1 октября этого года будут повышенына 4,3%, сообщил президентВладимирв ходе "прямой линии".

"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%", - сказал В.Путин.

Как отметил глава государства, это будет сделано одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим.

Президент подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства. "Безусловно, мы будем за этим следить", - сказа В.Путин.

Он напомнил, что в этом году индексация пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года в 4,3%.

"С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера", - сказал президент.

В.Путин также отметил непростую ситуацию с заработной платой, сложившуюся в

"Действительно, в МЧС (по зарплате) сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая, потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно 43 тысячи рублей, а все остальные, гражданский персонал, 13-16 тысяч рублей", - сказал президент.

Вопрос о зарплате задал пожарный из Калининградской области, который заявил, что пожарные получают 12-13 тысяч рублей, а он как командир отделения 16 тысяч рублей в месяц.

Как сказал В.Путин, с главой МЧС России Евгением Зиничевым этот вопрос обсуждался.

"Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал (пожарный), где-то примерно до 24 тысяч рублей", - заявил глава государства.

Он сообщил, что и на следующий год предусмотрено выделение "двумя траншами по полугодию - по 4 млрд, 8 млрд за год". И зарплата у пожарного должна будет вырасти где-то до 32 тысяч рублей в месяц.