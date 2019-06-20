Переплачивать за качество продуктов не хотят 40% россиян

20 июня. FINMARKET.RU - При выборе продуктов прежде всего россияне обращаются внимание на срок годности (69%) и цену продукта (63%). Платить больше за экологически чистыеи продукты без ГМО готовы порядка двух третей россиян. А 40% респондентов отказывают переплачивать запродуктов. И эта цифра неуклонно растет на протяжении последних четырех лет. Необходимость экономить пересиливает стремление к здоровому питанию, говорят данные опроса, проведенного компанией Ромир среди 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослоеРоссии.

В ходе опроса участникам были заданы вопросы о качестве продуктов. Один из вопросов касался того, какие продукты россияне считают качественными.

Согласно полученным результатам, 72% опрошенных считают качественными те продукты, которые не содержат искусственных добавок и красителей. За год эта цифра почти не изменилась – в 2018 году 73% дали подобный ответ. В 2015 году такого мнения придерживались 90% респондентов.

Продукты, имеющие небольшой срок хранения, сегодня являются знаком качества для 42% россиян. Причем доля подобных ответов увеличивается с каждым годом – в 2015 году три из десяти респондентов давали подобный ответ (30%), а в 2018 – 34%.

37% россиян ассоциируют качество продуктов с отечественными производителями. И эта цифра также растет на протяжении последних пяти лет: 25% в 2015 году и 29% - в 2018 году.

А вот продукты, производимые известной маркой, немного потеряли доверие среди россиян. Лишь 12% опрошенных считают подобные продукты качественным; эта доля сократилась на 4 п.п. по сравнению с прошлым годом. Однако в 2015 году такие продукты качественными назвали всего 5% респондентов.

Импортное происхождение продуктов, как знак качества, хоть и приобретает все больше сторонников при каждом опросе (1% в 2015, 2% в 2018 и 3% в 2019 году), однако вряд ли этот признак можно назвать истинным показателей качества для российских потребителей, отмечается в исследовании. Последние два ответа чаще, чем в среднем по выборке, давали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – видимо, среди этого поколения существует более сильная привязка к определенным брендам, а их взгляд чаще обращен на Запад.

Следующий вопрос исследования касался процесса выбора продуктов. Выяснилось, что основным критерием выбора по-прежнему является срок годности продукта – 69% опрошенных обращают на него внимание. И доля таких ответов не изменилась с прошлого года. В 2015 году она была еще выше и составляла 80%.

Чуть меньшее количество россиян (63%) обращает внимания на цену продукта. За год эта цифра выросла (с 57%), однако до значения четырехлетней давности (66%) еще не добралась. Состав приобретаемого продукта важен для 57% россиян. Важность этого критерия серьезно снизилась по сравнению с 2015 годом, когда на состав обращали внимание 80% респондентов. По сравнению же с прошлым годом результат почти не изменился.

Чуть больше четверти опрошенных (26%), как и в прошлом году, при выборе продуктов отдают предпочтение определенным маркам товара. Четыре года назад этот критерий был не так важен для потребителя (16%). Страна-производитель интересует каждого четвертого россиянина (24%).

Последний вопрос касался продуктов, за которые россияне готовы платить больше. Оказалось, что 40% опрошенных вообще не готовы переплачивать за продукты. Любопытно, что с каждым годом число россиян, разделяющих подобное мнение, неуклонно растет: четыре года назад лишь 15% не были готовы платить больше, в прошлом году – уже 32%.

Продукты без ГМО способны привлечь дополнительные траты трети опрошенных (32%). Ранее большее количество россиян были готовы платить больше за продукты, не содержащие ГМО: 35% в прошлом году и 46% в 2015 году. Тренд на приобретение экологически чистых продуктов также понемногу сходит на нет. Если в 2015 году более половины россиян (56%) были готовы потратить больше на покупку подобных продуктов, то в этом году – лишь 32%. 7% считают, что можно переплатить на продукты известных и дорогих марок. За год эта цифра не изменилась, а за четыре – выросла на 3%.