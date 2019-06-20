Штрафы за нарушение бюджетной дисциплины могут быть повышены

20 июня. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал поправки в КоАП, предусматривающие ужесточение персональной ответственности региональных властей за состояние бюджетной дисциплины. Документ предполагает увеличение срока давности и величины штрафов за такие нарушения и вводит ответственность региональных чиновников за неисполнение федеральных проектов и за бюджетные нарушения. За многократные срывы реализации федеральных проектов в регионах будут штрафовать уже губернаторов. Разработки таких мер наказания вместо сокращения трансфертов регионам от Белого дома потребовал президент, пишет "Коммерсант".

Минфин подготовил изменения в КоАП, ужесточающие ответственность за нарушения бюджетного законодательства и вводящие персональную ответственность региональных руководителей федеральных проектов за срыв их исполнения. Документ является реализацией поручения, которое Владимир Путин дал по итогам Госсовета 23 ноября 2018 года. По нему Белый дом и администрация президента должны были "проработать и представить предложения… в части установления ответственности должностных лиц субъектовза нарушения условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов… и иных соглашений вместо сокращения и возврата в федеральныймежбюджетных трансфертов".

По проекту Минфина, ответственность будет распространяться на обе стороны бюджетных отношений: так, главных распорядителей бюджетных средств за нарушение порядка и условий предоставления субсидий или других межбюджетных трансфертов ждет штраф от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от года до двух лет. Те же санкции предусмотрены и для получателей средств. Их же предлагается применять к руководителям региональных проектов за единичное недостижение целей федеральных проектов. При этом за пятикратное в течение года нарушение ответственность будут нести уже губернаторы: дисквалификация им не грозит, но штраф будет большим, от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Аналогичные санкции предусмотрены для мэров и губернаторов за превышение потолка дефицита регионального бюджета, объема региональных и муниципальных заимствований, а также госдолга субъекта и долга муниципальных образований. Наказание коснется и глав регионов, не выполняющих условия соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности.