Мобильный интернет в России бьет рекорды

20 июня. FINMARKET.RU - Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет. Пользователи в 1-м квартале 2019 года скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, –– чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, как за весь 2016 год, пишут "Известия", приводя статистику Минкомсвязи. Впервые по итогам января–марта трафик в годичном исчислении увеличился более чем на 1 млрд Гб. Эксперты связывают бум мобильного интернета в России с расширением базы пользователей смартфонов, а также с увеличением их интереса к видео и играм.

В 1-м квартале 2019 года мобильный интернет-трафик вырос в 1,5 раза — на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это рекордный рост в абсолютных показателях в годичном исчислении. Ранее он измерялся сотнями миллионов.

По темпам роста мобильныйзначительно опережает фиксированный, сказал гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. Как следует из материалов Минкомсвязи, за год трафик проводных провайдеров вырос всего на 14,5%, но его потребление российскими абонентами пока значительно больше –– в 1-м квартале этого года оно составило 11,1 млрд Гб (мобильного — 3,3 млрд Гб).

При этом динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь, следует из материалов министерства. За год продолжительность общения по мобильным телефонам в России (имеется в виду традиционное коммутируемое соединение, без учета сервисов вроде WhatsApp или Skype) сократилась почти на 3% –– в январе–марте этого года россияне проговорили 108,5 млрд минут.

Между ростом потребления мобильного интернета и снижением голосового трафика есть связь, указывает Константин Анкилов. С одной стороны, абоненты сейчас говорят столько, сколько могут, предпосылок для роста продолжительности переговоров нет, рассуждает он. С другой — всё больше голосовых звонков перетекает в мобильные приложения, объясняет эксперт. Кроме того, меняется и сам профиль общения: люди всё чаще пишут друг другу в мессенджерах, вместо того чтобы звонить, добавляет он.

Но тон на рынке мобильного интернета задают все-таки не мессенджеры, считает Константин Анкилов. На рост трафика напрямую влияют невысокие цены –– как на доступ в Сеть, так и на звонки, подчеркивает он. В России тарифы сейчас одни из самых низких в мире, говорили ранее участники рынка и аналитики. Это результат жесткой конкуренции между операторами, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.