Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин

20 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг поддержал предложение "Соллерса" Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы. Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель "Соллерса".

Ежегодно на обновление парка из федерального бюджета предполагается выделять по 5 млрд руб., говорят источники "Ведомостей", знакомые с обсуждением (представитель "Соллерса" это не комментирует). То есть всего 25 млрд руб. "Соллерс" просил найти 42 млрд руб.: по 5 млрд в год в течение 2019–2024 гг. из федерального бюджета и еще по 2 млрд из региональных бюджетов, сообщал в мае РБК со ссылкой на письмо Швецова на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Возможность участия регионов сейчас не обсуждается – сначала нужно решить вопрос финансирования из федерального бюджета, замечает один из источников "Ведомостей".

Этот механизм Минпромторг хочет интегрировать в уже существующую программу "Льготный лизинг". Обновление парка в случае одобрения правительством не заменит, а дополнит условия "Льготного лизинга", говорит другой источник "Ведомостей". По условиям этой программы субсидируется авансовый платеж в размере до 10% от стоимости машины, но не более 500 000 руб. на одно транспортное средство. Причемраспространяется только на автобусы и пассажирские версии LCV, а участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. В мае программа была приостановлена – закончились деньги. Минпромторг просит выделить из резервного фонда правительства 4 млрд руб. для ее продолжения в текущем году.

По оценке Минпромторга, включение в программу "Льготный лизинг" механизма обновления парка "позволит вывести из эксплуатации около 75 000 автомобилей с низким экологическим классом путем сдачи указанной техники на утилизацию и получения за это скидки по договору лизинга нового транспортного средства". Всего в России около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов "Евро-0" и "Евро-1" в возрасте от 10 до 20 лет, приводил данные Швецов. По данным "Автостата", это почти треть парка.

Помимо лизинга обсуждается возможность субсидирования скидок для физических лиц, знает представитель "Соллерса", ведь в их собственности более половины парка коммерческих автомобилей старше 10 лет. Швецов предлагал установить скидки в 10–30% в зависимости от экологичности приобретаемых машин (самые большие – на электромобили и машины, работающие на газе).