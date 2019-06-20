Бизнес попросил ВС не отменять срок давности по налоговым преступлениям

20 июня. FINMARKET.RU - Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые, напугал бизнес. Письма с критикой документа в Верховный суд направили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний – Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Подготовил обращение и РСПП, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с письмами. Свою позицию сформулировала и "Деловая Россия", предложив не создавать "проблему там, где ее нет", говорит руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике организации Кирилл Никитин.

В проекте постановления предложено считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. При такой трактовке закона сроки давности по налоговым преступлениям перестанут действовать, предупреждает вице-президент ТПП Вадим Чубаров, что приведет к усилению давления на бизнес и, безусловно, негативно скажется на экономической активности. Сейчас срок давности составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

К тому же "волевое" решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, беспокоится РСПП, это позволит привлекать людей к уголовной ответственности на протяжении всей их жизни. Принятие проекта может затруднить поставленную президентом задачу по декриминализации предпринимательской сферы, предупреждает Титов. Он предлагает отложить принятие постановления – для "существенного дополнения и доработки"».

Эксперты сомневаются в том, что налоговики серьезно заинтересованы в увеличении сроков давности. ФНС – одна из самых мощных "IT-компаний", работающих с большими данными, говорит партнер ФБК Галина Акчурина: у службы есть все инструменты для выявления нарушений в установленные три года (глубина налоговой проверки). Например, автоматизированная система контроля за уплатой НДС позволяет в реальном времени сопоставлять сведения о покупках и продажах, выявлять расхождения в декларациях по НДС. Запущен автоматический обмен налоговой информацией о счетах за рубежом, крупнейшие компании предоставляют налоговикам доступ к бухгалтерии, кассы в магазинах передают налоговикам данные в режиме реального времени и т. д., пишут "Ведомости".

Представитель Верховного суда Павел Одинцов не исключает, что проект постановления еще претерпит серьезные изменения с учетом позиции экспертов. Но юристы опасаются, что, даже если разъяснение о длящемся преступлении будет исключено из постановления, эта позиция может быть закреплена в судебной практике.

Число приговоров за неуплату налогов и так растет. В 2016 г. было осуждено 579 человек, в 2017 г. – 583, в 2018 г. – 605, приводил данные судья Верховного суда Владимир Кулябин. В некоторых регионах уже трудно найти людей на позиции гендиректоров и бухгалтеров – пугают слишком суровые законы, которые могут быть пересмотрены задним числом, говорит Ерасов. Уголовный кодекс позволяет почти при любом экономическом преступлении вменить предпринимателю организацию преступного сообщества, сетует менеджер крупной компании: "Бизнес становится крайне опасной деятельностью".