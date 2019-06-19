Мировые инвесторы запасаются наличными

19 июня. FINMARKET.RU - Запас наличных средств в портфелях международных инвесторов растет рекордными темпами за последние восемь лет. Доля наличных достигла 5,6% — максимального значения с осени 2016 года. Возрастающие риски торговой войны между США и Китаем вынуждают инвесторов сокращать вложения в рисковые инструменты. Высвобожденная ликвидность идет в том числе и в долговые обязательства развитых стран. Высоким спросом пользуются и российские гособлигации, однако из-за сохраняющихся геополитических рисков они очень быстро могут превратиться в токсичные активы, пишет "Коммерсант".

Международныесущественно нарастили запас наличных средств в своих портфелях, свидетельствуют материалы июньского опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками Bank of America Merrill Lynch. В анкетировании приняли участие представители 230 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $645 млрд. По данным опроса, средняя доля наличных средств выросла до 5,6% — максимального уровня с октября 2016 года. Этот результат оказался на 1 п. п. выше значения мая — столь стремительно инвесторы не наращивали объемы наличности в своих портфелях почти восемь лет, с августа 2011 года. Тогда на фоне решения агентства S&P понизить кредитный рейтинг США с AAA до AA+ ведущие американские индексы рухнули более чем на 8%, а доля кэша в инвестпортфелях выросла на 1 п. п., до 5,5%.

В настоящее время международные инвесторы обеспокоены эскалацией торгового спора между США и Китаем, пишет "Ъ". По данным опроса, 56% управляющих назвали торговую войну ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики. Управляющие заговорили о возможной рецессии мировой экономики. По данным опроса, число респондентов, уверенных в том, что в текущем году темпы роста мировой экономики замедлятся на 50%, превысило число тех, кто настроен более оптимистично.