Курортным сбором хотят обложить и частный сектор

19 июня. FINMARKET.RU - Граждан, сдающих жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Такую возможность рассматривают в Минкавказе.

О том, что курортный сбор планируют распространить на частный сектор, рассказал "Известиям" министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев

По его словам, нынешняя ситуация, когда налог платят исключительно юрлица - гостиницы или хостелы, ставит граждан, сдающих туристам внаем собственное жилье, в необоснованно привилегированное положение.

Как сказал С.Чеботарев, чтобы перечислять плату за постояльцев, собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых. Это даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

"Это (частный сектор) тяжелый пласт, но мы уже начинаем объяснять населению, почему это нужно делать", - уточнил министр.

В Минфине на просьбу "Известий" прокомментировать распространение курортного сбора на частный сектор сообщили, что ответственное за него ведомство - Минкавказа. Однако там уточнили, что конкретных предложений о вовлечении в эксперимент по уплате сбора граждан, сдающих туристам недвижимость, в Минфин пока не поступало.

Курортный сбор должен быть единым для всех - как для частного, так и для корпоративного сектора, согласны опрошенные "Известиями" эксперты. Нынешняя ситуация дискриминирует официально зарегистрированных отельеров перед теневыми арендодателями, заявил "Известиям" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

По его словам, собственники жилья или небольших отелей квартирного типа не заинтересованы выходить из тени, поскольку, из-за курортного сбора им придется снижать цену. Как сказал Г.Ламшин, несмотря на кажущуюся незначительность ставки этого платежа, его включение в стоимость проживания достаточно болезненно для среднего класса. Так, при максимальном уровне в 100 рублей средняя доплата за проживание для семьи из четырех человек может достигать 5-10% за номер. Примерно на эту величину частникам придется снижать свои цены, пояснил он.

В первоначальной редакции законопроекта о курортном сборе частный сектор был включен в список плательщиков. В таком виде документ прошел первое чтение в Госдуме в июле 2017 года. Однако затем было принято решение не собирать с граждан плату за туристов-постояльцев. Депутаты пришли к выводу, что затраты на администрирование сбора будут несопоставимы с теми объемами, которые получит бюджет.

Частные собственники, сдающие свою недвижимость в аренду через популярные онлайн-сервисы, считают, что обязанность уплачивать курортный сбор отпугнет туристов, особенно если ставка будет максимальной.

Кроме того, сдавать жилье туристам жители некоторых регионов вынуждены из-за низких зарплат, поэтому для них дополнительный сбор станет достаточно болезненным.

Как полагает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, распространить курортный сбор на частный сектор возможно с помощью специального закона о "туристическом жилье", который сейчас прорабатывается в Минэкономразвития. Документ предполагает аккредитацию для граждан, сдающих жилье приезжающим. Это легализует участников рынка, даст корректную статистику, повысит безопасность туристов.