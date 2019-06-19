Где хотят работать IT-специалисты

19 июня. FINMARKET.RU - Российские эксперты в сфере IT в меньшей степени, чем их иностранные коллеги, изъявляют желание работать за рубежом. По данным совместного исследования Boston Consulting Group и The Network, в России доля IT-специалистов, готовых рассматривать карьерные возможности в других странах, составляет 58%, тогда как средний показатель по миру достигает 67%.

В опросе BCG и The Network приняли участие более 26 тыс. человек из 180 стран, в частности, более 1,6 тыс. из России.

Причиной, которая удерживает 42% российских IT-экспертов от переезда за рубеж, авторы исследования называют масштабную программу цифровизации, которая в настоящее время реализуется и в

"Запрос на таланты в этой сфере очень высок, частные компании и государственные структуры активно борются за кадры. Они создают комфортные условия труда, предоставляют значительную финансовую компенсацию, стараются помогать в обучении", - говорится в материалах исследования. Например, по данным HeadHunter, средняя зарплата IT-специалистов в РФ превышала 88 тыс. рублей в 1-м квартале 2019 года.

В конце прошлого года правительство РФ утвердило национальную программу "Цифровая экономика РФ", реализация которой запланирована до 2024 года. Стоимость реализации нацпрограммы оценивается в 1,8 трлн рублей.

В нацпрограмму включен отдельный федеральный проект по развитию кадрового потенциала в условиях цифровизации, на него планируется выделить 143,1 млрд рублей. Проект предусматривает, что до конца 2024 года в РФ будет работать около 220 тыс. специалистов с компетенциями в цифровой экономике, а российские вузы примут около 120 тыс. студентов на различные ИТ-программы. Также предполагается, что до 2024 года около 10 млн россиян будут обучены навыкам цифровой грамотности.

С точки зрения уровня привлекательности для IT-экспертов Россия заняла 25-е место в рейтинге из 180 стран (Москва - 37 место). Больше всего специалистов в Россию готовы переехать из Казахстана (38%) и Белоруссии (27%), а также из Турции (9%), Анголы (8%), Никарагуа, Сербии, Литвы (по 6%), Перу, Эстонии, Украины (по 5%).

Наиболее привлекательными городами для переезда у зарубежных IT-экспертов являются Лондон, Нью-Йорк и Берлин, а также Амстердам и Барселона. При этом российские специалисты отдают большее предпочтение Берлину и Лондону, чем Нью-Йорку.

По оценкам BCG, к 2035 году цифровизация затронет 3/4 рабочих мест в мировой экономике.