Статус лесов на сельхозземлях утвердит правительство

19 июня. FINMARKET.RU - Минприроды России разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения. Подготовить его поручал президентВладимир Путин еще в 2013 году. Ранее определить правовойтаких лесов неоднократно призывали экологи. По их оценкам, общая площадь таких лесов составляет около 100 млн га, или около 10% всех лесов России.

МПР опубликовало проект правительственного постановления об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов на землях сельхозназначения, пишет "Коммерсант" . Документ допускает использование таких лесов только до решения региональных чиновников о возвращении этих территорий в сельскохозяйственный оборот, либо о переводе в земли лесного фонда. После вовлечения в сельхозоборот на территории не сохранится лес, а в случае перевода в лесной фонд она отойдет в федеральную собственность. До этого эксплуатироватьна сельхозземлях можно только для заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, а также для ведения сельского хозяйства и выращивания плодовых растений.

Документ устанавливает для собственника, на которой растет лес, дополнительные обязанности по его охране и защите от вредителей и пожаров. Так, для предупреждения возгораний собственник должен будет провести санитарно-оздоровительные мероприятия либо обустроить противопожарные минерализованные полосы. Выжигать в таких лесах хворост и сухую траву запрещается.

Сейчас ясного правового статуса у этих лесов нет, возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники земельных участков за сам факт существования на их землях таких лесов могут быть подвергнуты крупным штрафам до 700 тыс. руб. и принудительному изъятию участка.

Координатор лесной программы "WWF России" Константин Кобяков назвал разработанный Минприроды документ "саботажем" поручения президента, поскольку он позволяет существовать лесу "только временно". Также эксперт не видит смысла в переводе таких земель в лесной фонд: "Даже для лесного фонда недостаточно средств и сил, чтобы заниматься там воспроизводством лесов, а если добавить еще и эти земли, то будет еще хуже".

А руководитель лесного отдела "Гринписа России" Алексей Ярошенко отмечает, что постановление не позволяет выращивать леса на сельхозземлях для заготовки древесины. Вместо этого постановление налагает на собственников дополнительные обязанности по санитарной и пожарной безопасности, говорит эксперт: по его мнению, таким образом документ не только "убьет" мотивацию к сохранению леса на сельхозземлях, но и будет стимулировать фермеров от него избавляться.