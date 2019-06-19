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19 июня 2019 года 08:50
Статус лесов на сельхозземлях утвердит правительство
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Владимир Смирнов/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Минприроды России разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения. Подготовить его поручал президент РФ Владимир Путин еще в 2013 году. Ранее определить правовой статус таких лесов неоднократно призывали экологи. По их оценкам, общая площадь таких лесов составляет около 100 млн га, или около 10% всех лесов России. МПР опубликовало проект правительственного постановления об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов на землях сельхозназначения, пишет "Коммерсант". Документ допускает использование таких лесов только до решения региональных чиновников о возвращении этих территорий в сельскохозяйственный оборот, либо о переводе в земли лесного фонда. После вовлечения в сельхозоборот на территории не сохранится лес, а в случае перевода в лесной фонд она отойдет в федеральную собственность. До этого эксплуатировать леса на сельхозземлях можно только для заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, а также для ведения сельского хозяйства и выращивания плодовых растений. Документ устанавливает для собственника сельхозземли, на которой растет лес, дополнительные обязанности по его охране и защите от вредителей и пожаров. Так, для предупреждения возгораний собственник должен будет провести санитарно-оздоровительные мероприятия либо обустроить противопожарные минерализованные полосы. Выжигать в таких лесах хворост и сухую траву запрещается. Сейчас ясного правового статуса у этих лесов нет, возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники земельных участков за сам факт существования на их землях таких лесов могут быть подвергнуты крупным штрафам до 700 тыс. руб. и принудительному изъятию участка. Координатор лесной программы "WWF России" Константин Кобяков назвал разработанный Минприроды документ "саботажем" поручения президента, поскольку он позволяет существовать лесу "только временно". Также эксперт не видит смысла в переводе таких земель в лесной фонд: "Даже для лесного фонда недостаточно средств и сил, чтобы заниматься там воспроизводством лесов, а если добавить еще и эти земли, то будет еще хуже". А руководитель лесного отдела "Гринписа России" Алексей Ярошенко отмечает, что постановление не позволяет выращивать леса на сельхозземлях для заготовки древесины. Вместо этого постановление налагает на собственников дополнительные обязанности по санитарной и пожарной безопасности, говорит эксперт: по его мнению, таким образом документ не только "убьет" мотивацию к сохранению леса на сельхозземлях, но и будет стимулировать фермеров от него избавляться.
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Ключевые слова: РФ, леса, сельхозземли, статус
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