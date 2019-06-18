Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%

В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%

22 мая. FINMARKET.RU - В мае 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 0,9% по сравнению с маем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле т.г. производство в годовом выражении выросло на 4,6% (максимальный рост с мая 2017 года). В мае годовые темпы роста промышленности стали минимальными с декабря 2017 года.

По сравнению с апрелемсократилось на 2,1%. В январе-мае рост промпроизводства составил 2,4%.

Динамика показателей оказалась хуже прогнозов. Аналитики прогнозировали, что рост промпроизводства в РФ в мае составит 1,4% в годовом выражении.

Волатильность годовых данных по промышленности за первые 5 месяца поражает своей амплитудой. В январе промышленность выросла на 1,1%, в феврале - на 4,1%, в марте - на 1,2%, в апреле - на 4,6%, в мае - на 0,9%.

Существенная волатильность годовых данных по динамике промпроизводства в первые 5 месяцев отчасти объясняется календарным фактором - в апреле и в феврале было на один рабочий день больше, чем в апреле и феврале 2018 года, а в марте и январе количество рабочих дней в 2019 и 2018 годах совпадало.

В мае число рабочих дней будет сразу на 2 меньше, чем в мае 2018 года. Поэтому аналитики и ожидали резкого замедления годовых темпов роста в промышленности до 1,4%.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства в целом на 2019 год составляет 2% (1,8% по опросу месяц назад) против 2,3% - у Минэкономразвития.

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, сократилось на 0,8% к предыдущему месяцу после роста на 1,2% в апреле.

В сфере добычи полезных ископаемых в мае рост объема производства в годовом выражении замедлился до 2,8% после повышения на 4,2% в апреле. За январь-май производство выросло на 4,3%

В обрабатывающих отраслях промпроизводство сократилось на 1% после повышения на 4,7% месяцем ранее. За 5 месяцев рост составил 1,6%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в мае составило 1,8% (с начала года снижение на 0,4%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 0,8% (в январе-мае повышение на 2,2%).