О чем не знают большинство работодателей

18 июня. FINMARKET.RU - С этого года благодаря поправкам в Налоговый кодекс РФ у работодателей появилось право уменьшать базу по налогу на прибыль, оплачивая отдых сотрудникам и членам их семей. При этом стоимость путевок ограничена суммой в 50 тысяч рублей на каждого туриста.

В нее можно включать проезд любым транспортом, проживание и питание, санаторно-курортное обслуживание и даже экскурсии. Путевки должны приобретаться работодателем (а не самими работниками) у турагентов и туроператоров и обязательно с заключением договора. Снизитьна прибыль, договорившись напрямую с гостиницами, перевозчиками и экскурсоводами, невозможно, поясняли ранее в Федеральной налоговой службе. И учесть расходы в 50 тысяч рублей за каждого туриста можно только за отдых в России.

Однако, как пишет "Российская газета" , несмотря на то что все эти поправки в Налоговый кодекс на этапе рассмотрения в Госдуме широко обсуждались, о новой возможности знают лишь 26% работодателей, показали результаты опроса сервиса Rabota.ru.

Из них меньше половины (40%) заявили, что собираются оплачивать работникам отпуск, а 13% дали отрицательный ответ.

На вопрос, почему таких планов нет, 40% участников опроса сообщили, что на оплатусотрудникам у них нет финансовой возможности, а 32% указали, что это нерентабельно. Остальные признались, что пока недостаточно проработали вопрос и не продумали, как правильно организовать процесс.

Как отмечает старший партнер "Пепеляев Групп" Сергей Савсерис, оплатить отпуск своим сотрудникам в России не более и не менее выгодно, чем выплатить тем же сотрудникам соответствующую премию - это также позволяет уменьшать базу по налогу на прибыль. Но в случае выплаты премии не будет необходимости собирать подтверждающие документы и проверять соблюдение критериев для вычета расходов на санаторно-курортный отдых. Поэтому работодателям имеет смысл оплачивать отпуска своим сотрудникам только в том случае, если они хотят, чтобы сотрудник действительно съездил отдохнуть. Во всех остальных случаях денежное вознаграждение - более простой и гибкий способ вознаградить за труд, полагает эксперт.

А партнер, руководитель налоговой практики правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Елена Родионова указывает, что для уменьшения базы по налогу на прибыль все документы для налоговой службы должны быть правильно оформлены. А это означает, что кадровой службе потребуется вносить изменения в инструкции и трудовые договоры, бухгалтерии - проводить дополнительные расчеты, офис-менеджменту - заниматься выбором туроператора, оплатой путевок, проезда и дополнительных услуг.

Между тем в НК РФ есть упоминание, что расходы на путевки для сотрудников, а также на оплату им ДМС в сумме не должны превышать 6% от расходов на оплату труда. Исходя из этого, можно предположить, что льгота подходит лишь для крупных и средних компаний. У небольших - расходы на оплату труда обычно не очень велики, а значит, и суммы, которые они могут тратить на оплату путевки, крайне малы, добавляет Татьяна Евдокимова, эксперт СКБ Контур.