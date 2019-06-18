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18 июня 2019 года 10:20
Въезд на всю территорию России может быть упрощен
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
18 июня. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Сейчас этот сервис действует только для посещения Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область, сообщает "Коммерсант". В поручении президента, с которым ознакомился “Ъ”, перечислены ответственные за его выполнение — премьер Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников. В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом. Предложения по внедрению электронных виз для въезда и пребывания на всей территории России подготовила созданная 6 марта распоряжением президента РФ межведомственная рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. Руководит группой глава управления администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней (оформляется на специальном сайте МИД РФ evisa.kdmid.ru) можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. Воспользоваться сервисом могут граждане утвержденного правительством списка из 18 государств, среди которых Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония. С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно, сообщает "Ъ".
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