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18 июня 2019 года 09:22
Ветхие дома оставят в эксплуатации
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Сергей Мальгавко/ТАСС
18 июня. FINMARKET.RU - Правительство готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. До конца июня планируется закончить работу над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", которые подготовил Минстрой. После этого документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, пишут "Известия", ссылаясь на представителя вице-премьера Виталия Мутко. Проект поправок предполагает закрепление в законе понятия "ветхое жилье", которое не создает угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому будет эксплуатироваться и включаться в программу капремонта. Документом предусмотрен и ряд мер господдержки — как для инвесторов, так и для жителей расселяемых домов, которые хотят не просто получить недвижимость взамен аварийной, но и улучшить условия. Однако некоторые эксперты уверены: латать дыры в действующем механизме уже поздно — пора менять его парадигму. С 2019 года переселение из аварийного жилья выполняется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В соответствии с паспортом проекта, к 2024 году количество переселенных граждан должно составить почти 531 тыс. человек, а объем расселенного непригодного жилья — 9,54 млн кв. м. "По сути, ветхое жилье — это значительно изношенное жилье, но по своим эксплуатационным параметрам еще не ставшее аварийным, — пояснили изданию в Минстрое. — Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться. Согласно поправкам в Жилищный кодекс, ветхие дома останутся в программе капитального ремонта -— для них будет утверждаться краткосрочный план необходимых работ". "Предполагается, что ремонт будет выполняться за счет фонда капремонта. Эти дома будут под постоянным наблюдением их технического состояния", — уточнили в ведомстве. Сейчас дома с высоким уровнем износа по решению региональных властей могут быть исключены из программы капремонта, невзирая на то что такое жилье требует особых условий эксплуатации. Во-вторых, в документе проработаны инструменты господдержки граждан, которых расселяют из аварийных домов.
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