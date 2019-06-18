В НПФ будет больше государства

18 июня. FINMARKET.RU - Среди акционеров негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих с пенсионными накоплениями, на законных основаниях могут появиться госкорпорации (ГК), пишет "Коммерсант". Впрочем, ГК де-факто уже есть в капитале, законодательные изменения лишь легализуют создавшееся положение. Это прямое вхождение государства в негосударственные пенсионные фонды, и следующим шагом может стать их национализация, опасаются эксперты.

Поправки к законопроекту о системе гарантирования прав застрахованных лиц, то есть клиентов фондов по обязательному пенсионному страхованию, разрешающие госкорпорациям входить в состав акционеров таких НПФ, будут рассмотрены в среду, 19 июня на комитете Госдумы по финансовому рынку. Об этом сообщил “Ъ” член комитета Дмитрий Скриванов. Эту информацию подтвердил и председатель комитета Анатолий Аксаков.

Согласно пояснительной записке, действующее ограничение закона "не вполне соответствует основной цели функционирования" этой системы. Поэтому и были подготовлены поправки, "предполагающие возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ", в том числе и государственных корпораций. В отчете совета Ассоциации НПФ за прошлый год говорится, что соответствующее предложение было вынесено на комитет по нормативно-правовому регулированию ассоциации от ГК "Ростех". При этом госкорпорация уже в прошлом году напрямую стала акционером входящих в систему гарантирования НПФ АвтоВАЗ (ныне НПФ "Ростех") и НПФ "Роствертол". Опосредованно ГК является акционером и НПФ "Первый промышленный альянс", на 82,2% принадлежащего КамАЗу, в котором "Ростех" является мажоритарным акционером (47,1%). В АСВ не смогли объяснить, как госкорпорация может являться прямым собственником НПФ, входящего в систему гарантирования, подтвердив лишь, что и НПФ "Ростех", и НПФ "Роствертол" входят в эту систему.

На данный момент "Ростех" — это единственная ГК, которая является акционером НПФ. Впрочем, в прошлом году обсуждалась идея создания фонда ВЭБ.РФ в рамках новой пенсионной парадигмы — системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен был аккумулировать средства граждан, решивших войти в систему ИПК, но сохраняющих приверженность госкорпорации. Весной обсуждения создания фонда на базе этой ГК продолжались, рассказывал источник “Ъ”.

"Вхождение в состав акционеров ГК — это уже прямое присутствие в капитале государства, то есть создание государственно-негосударственных пенсионных фондов. Следующий логичный шаг — простая национализация НПФ",— пессимистичны эксперты "Ъ".