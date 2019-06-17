Детскому питанию меняют таможенный режим

17 июня. FINMARKET.RU - Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России. На продукцию, более 90% которой сегодня импортируется, могут повысить ввозные пошлины с 5% до 15% с одновременным их обнулением для ингредиентов, пишет "Коммерсант". В отрасли не спорят, что в конечном итоге мера окажется эффективной, но на первом этапе ждут повышения цен на те же 10%.

Совет федерации (СФ) предложит правительству максимально повысить таможенные пошлины на импорт сухих и молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста, но при этом обнулить ставки на импорт ингредиентов для их изготовления, пишет “Ъ”, ссылаясь на копии протокола совещания, прошедшего 10 июня в комитете по аграрно-производственной политике и природопользованию СФ. Предлагается повысить пошлины на импорт с существующих 5% до 15%, уточнил “Ъ” участвовавший в совещании председатель совета директоров российского производителя детских смесей "Инфаприм" Алексей Лысяков. В СФ не ответили на запрос “Ъ”.

Меры должны способствовать локализации производства сухих смесей в России, говорится в протоколе. По оценкам господина Лысякова, более 90% детских сухих молочных смесей на российском рынке импортные. Компаниям невыгодно локализовывать производство: на ввоз ингредиентов действуют пошлины в размере 15%, а сырье в достаточном объеме в России не производится, рассказывает он. По оценкам Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), в России ежегодно потребляется 40 тыс. тонн заменителей грудного молока, и только 7% из них выпущены в стране. Крупнейшие игроки рынка Nestle и Danone ввозят либо сырье, либо уже готовую продукцию. В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили “Ъ”, что готовы поддержать инициативу об обнулении пошлин на ингредиенты для детских смесей. Для оценки последствий повышения пошлин на готовую продукцию необходимо провести анализ удовлетворения внутреннего спроса и уровня конкуренции на рынке, уточнила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев не исключает, что повышение пошлин на готовые смеси и обнуление ставок на ввоз ингредиентов могут привести к росту цен. Источник “Ъ” в крупном производителе продуктов полагает, что цены на смеси на полке вырастут пропорционально повышению пошлин. В среднем рост составит 10%, прогнозирует он.