Готов ГОСТ для маркировки продуктов "светофором"

17 июня. FINMARKET.RU - Окончательная редакция ГОСТа на маркировку продуктов по типу "светофор" готова, пишут "Известия", ссылаясь на ФИЦ питания и биотехнологии. Предполагается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Из проекта межгосударственного стандарта следует, что цветоваядолжна содержать сведения о массовой доле в продуктах критически значимых пищевых веществ — поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров.

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Например, 0,7 г и более поваренной соли на 100 г мясной или рыбной продукции будет свидетельствовать о превышении суточной нормы потребления этого вещества и может быть выделено красной полоской с указанием точного содержания натрия. Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 г продукта — 0,12 г соли и менее. Диапазон же между этими значениями — средний уровень содержания соли, то есть желтый цвет "светофора", пишут "Известия".

Требования стандарта не будут распространяться на сырье ис однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку "светофор" не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров. Что касается последних трех, в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ. Это и так известно потребителю, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе Росстандарта "Известиям" подтвердили разработку ГОСТа о предупредительной маркировке. Его утверждение запланировано на октябрь, уточнили в пресс-службе.

Роспотребнадзор запустил добровольную маркировку по типу "светофор" 1 июня 2018 года, вначале в проекте участвовали только производители мороженого. Со временем к нему подключились некоторые компании по изготовлению безалкогольных напитков.