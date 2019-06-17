Чиновники предложили изменить критерии нуждаемости

17 июня. FINMARKET.RU - Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, пишут "Известия". Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки "истинных" бедных, считают чиновники. При этом около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако "огородный" подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд ( с ними ознакомились "Известия"). Власти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим, следует из отчетов. Поэтому у региональных чиновников появились различные предложения, как поможет решить задачу участие федерального бюджета.

Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым "мнимым" бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи о борьбе с "серой занятостью" в той или иной форме содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

Сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля граждан действительно не является малоимущими, пояснила "Известиям" начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина. В 2017 году больше половины (53%) тех, кто их получал, бедными не были, свидетельствуют данные исследования ИНСАП РАНХиГС. При этом сами адресные пособия небольшие — в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте, уточнила эксперт.

Принцип "отнять у недостаточно бедных и отдать нищим" даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.