В статусе малого бизнеса можно будет задержаться на 2 года

17 июня. FINMARKET.RU - Компании, переросшие рамки малого и среднего бизнеса, смогут еще 2 года после этого оставаться в реестреи пользоваться льготами и преференциями, соответствующийразработало Минэкономразвития. Также в правительстве хотят ускорить и обновление самого реестра - включать в него компании предлагается не раз в год, как сейчас, а оперативно.

О том, что механизм включения компаний МСП в реестр должен быть упрощен, заявил в пятницу первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов в Махачкале. Сейчас реестр МСП обновляется раз в год - 10 августа по данным ФНС на 1 июля.

А.Силуанов предложил обновлять реестр чаще - раз в квартал или даже по заявительному принципу, пишет "Коммерсант"

Одновременно в правительстве ищут и более щадящие способы вывода из реестра МСП компаний, выросших в размерах и утративших право на господдержку. Минэкономразвития опубликовало поправки к закону "О развитии МСП", продлевающие это право еще на 2 года.

Так, согласно законопроекту, при превышении порога дохода от предпринимательской деятельности (800 млн руб. в год для малых и до 2 млрд руб. - для средних компаний) и/или среднесписочной численности работников (100 человек для малых и 101-200 человек - для средних) предприятия смогут оставаться в реестре еще 2 года - и будут исключаться из него, если превышение порогов сохранится по истечении этого срока. По мнению Минэкономразвития, сохранение господдержки обеспечит стабильность бизнеса в переходный период.

Бизнес-объединения приветствуют инициативы Белого дома, но отмечают, что сложившаяся система не стимулирует малый бизнес становиться крупным.

Профильный нацпроект по развитию предпринимательства требует роста численности субъектов МСП к 2024 году до 25 млн человек (сейчас - 19,2 млн). Пополнять реестр МСП Минэкономразвития предлагает самозанятыми, распространив на них, причитающиеся малому бизнесу, говорится в еще одном законопроекте министерства.

Помимо субсидий, бюджетных инвестиций и государственных и муниципальных гарантий МСП может рассчитывать на имущественные льготы - передачу или льготную аренду государственного или муниципального имущества, а также на консультационную поддержку. Отдельные виды поддержки МСП существуют в области инноваций и промышленного производства, в ремесленной деятельности и в отношении сельскохозяйственных и внешнеторговых МСП.

Также самозанятым предлагается дать доступ и к финансовым спецпродуктам, созданным АО "Корпорация МСП" и финорганизациями. При этом министерство рассчитывает на пополнение реестра МСП за счет самозанятых на 2,4 млн человек - что выглядит оптимистичным на фоне данных ФНС, по которым на июнь 2019 года всего взарегистрировано около 100 тыс. самозанятых.