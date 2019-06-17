.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В РФ рост розничных цен на моторное топливо с начала года соответствует параметрам соглашений с нефтекомпаниями - аппарат правительства
17 июня 2019 года 09:30
Бизнес просит снизить долю владения для уплаты нулевого налога с дивидендов
|0
Даниил Колодин/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50% до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом "Трансформация делового климата" (план улучшения условий ведения бизнеса). Идея обсуждалась экспертной группой, подтверждает представитель Минэкономразвития, но в проект распоряжения правительства не вошла - представителям власти договориться не удалось. Обсуждение и доработка идеи будут продолжены в августе-октябре 2019 г., уверен он. Минфин, пишут "Ведомости", знает об этих предложениях бизнеса, но не видит причин их воплощать, говорит представитель министерства. По российским законам контролирующий акционер (более 50%) платит налог на дивиденды по нулевой ставке, в остальных случаях - 13% для российских резидентов и 15% для резидентов других юрисдикций. Бизнес давно пытается добиться снижения доли владения, при которой ставка нулевая. Сейчас это могло бы немного компенсировать ужесточение критериев налогового резидентства: Минфин предлагает ввести понятие центра жизненных интересов и сократить срок пребывания в России для резидентства со 183 до 90 дней. Воплощение этой идеи повысит конкурентоспособность российских холдингов, надеется партнер PwC Екатерина Лазорина. Холдинговые режимы в европейских странах более благоприятны, чем в России, - кое-где льготная ставка налога на дивиденды действует, когда у владельца всего 10% компании, объясняет партнер EY Марина Белякова. Как считает партнер Taxology Алексей Артюх, если сэкономленные на налоге на дивиденды деньги будут реинвестированы, выиграет и бизнес, и государство, идея косвенно поощряет инвестиции. Если доля будет снижена, некоторые субхолдинги российских групп переедут в Россию, предполагает М.Белякова. Если будет, как в Европе, 10%, могут прийти и новые холдинги, и те, кто хотел бы деофшоризироваться, но не готов работать в специальных административных районах (САР), считает Е.Лазорина. Резиденты САРов освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.