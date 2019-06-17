Бизнес просит снизить долю владения для уплаты нулевого налога с дивидендов

17 июня. FINMARKET.RU -просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50% до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом "Трансформация делового климата" (план улучшения условий ведения бизнеса). Идея обсуждалась экспертной группой, подтверждает представитель Минэкономразвития, но в проект распоряжения правительства не вошла - представителям власти договориться не удалось. Обсуждение и доработка идеи будут продолжены в августе-октябре 2019 г., уверен он.

Минфин, пишут "Ведомости" , знает об этих предложениях бизнеса, но не видит причин их воплощать, говорит представитель министерства.

По российским законам контролирующий акционер (более 50%) платит налог напо нулевой ставке, в остальных случаях - 13% для российских резидентов и 15% для резидентов других юрисдикций.

Бизнес давно пытается добиться снижения доли владения, при которой ставка нулевая. Сейчас это могло бы немного компенсировать ужесточение критериев налогового резидентства: Минфин предлагает ввести понятие центра жизненных интересов и сократить срок пребывания в России для резидентства со 183 до 90 дней.

Воплощение этой идеи повысит конкурентоспособность российских холдингов, надеется партнер PwC Екатерина Лазорина. Холдинговые режимы в европейских странах более благоприятны, чем в России, - кое-где льготная ставка налога на дивиденды действует, когда у владельца всего 10% компании, объясняет партнер EY Марина Белякова.

Как считает партнер Taxology Алексей Артюх, если сэкономленные на налоге на дивиденды деньги будут реинвестированы, выиграет и бизнес, и государство, идея косвенно поощряет инвестиции.

Если доля будет снижена, некоторые субхолдинги российских групп переедут в Россию, предполагает М.Белякова. Если будет, как в Европе, 10%, могут прийти и новые холдинги, и те, кто хотел бы деофшоризироваться, но не готов работать в специальных административных районах (САР), считает Е.Лазорина.

Резиденты САРов освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%.