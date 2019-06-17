ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

17 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ смотрит на возможность запуска собственной цифровой валюты, изучает преимущества и недостатки этого, сообщила председатель Банка России Эльвирана студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково.

"Действительно, central bank digital currency (цифровая валюта центрального банка) не может быть реализована немедленно, но, тем не менее, многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала Э.Набиулллина, комментируя представленный студентами проект создания цифровой валюты центрального банка.

По ее словам, при реализации такого проекта нужно понимать, насколько зрелые технологии используются. "Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", - подчеркнула глава ЦБ.

Важным моментом является готовность общества к переходу на цифровую валюту и уходу от анонимности при проведении финансовых операций.

"Многие представляют, что digital currency центрального банка придет на смену наличным. Это будет более удобно, это электронные деньги для людей, для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных?" - отметила Э.Набиуллина.

"Если мы посмотрим, некоторые страны действительно стали уже практически безналичными, cashless, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Это не столько потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции. Люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. Конечно, распространение неанонимных digital валют - это в некотором смысле и готовность общества", - добавила она.

Э.Набиуллина также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.

Глава ЦБ также напомнила и о возможных рисках реализации подобных проектов. "Должны быть механизмы, как их (эти риски) смягчать", - отметила Э.Набиуллина.