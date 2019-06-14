Бюджетные расходы оказали существенное влияние на замедление роста ВВП

Динамика бюджетных расходов оказала более существенное влияние на замедление роста ВВП, чем ожидалось, заявила Э.Набиуллина. Банк России понизил прогноз экономического подъема на 2019 год до 1-1,5%

14 июня. FINMARKET.RU - ЦБ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1-1,5% с 1,2-1,7% из-за ряда факторов, в том числе из-за более значительного влияния динамики бюджетных расходов, сказавшегося на замедлении экономического роста, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Темпы роста экономики в первом полугодии складываются ниже ожиданий. Мы прогнозировали некоторое замедление деловой активности в начале года под влиянием следующих факторов - повышение НДС, возможно небольшое замедление роста мировой экономики и спроса на российские товары и услуги, сроки реализации крупных национальных проектов, которые в основном приходятся на второе полугодие", - сказала она.

"Некоторые из этих факторов оказали более существенное влияние, чем ожидалось. В частности динамика бюджетных расходов", - особо отметила глава ЦБ.

"Мы сможем более подробно проанализировать причины замедления экономического роста после поступления детальной статистики по ВВП. Но уже опубликованные в апреле данные за 2018 год и предварительная оценка за первый квартал дают основание для уточнения ВВП на этот год", - добавила Э.Набиуллина.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен внесли временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

ЦБ РФ не исключил, что на динамику инфляции может повлиять решение об использовании ликвидной части ФНБ сверх планки 7% ВВП. На среднесрочную динамику инфляции могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решение об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх порогового уровня 7% ВВП, говорится в пресс-релизе по итогам заседания ЦБ.

Комментарии Банка России относительно остальных проинфляционных рисков практически не изменились по сравнению с предыдущим заседанием. ЦБ отметил, что по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В полной мере реализовались эффекты от повышения НДС. Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Выступая на пресс-конференции Э.Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ допускает возможность дефляции в летние месяцы или в сентябре из-за сезонных факторов на фоне ожидаемого хорошего урожа.

Банк России, ожидаемо снизив ключевую ставку на 25 базисных пунктов, не только анонсировал возможность очередного смягчения политики в близкой перспективе, но и вернул в свое заявление временной горизонт достижения нейтральной ДКП.

Тема перехода к нейтральности закрепилась в заявлениях регулятора в 2017 году, а в феврале 2018 года ЦБ достаточно неожиданно для рынка анонсировал переход к нейтральной ДКП в 2018 году. В последний раз сроки перехода к нейтральности ЦБ прогнозировал в июле прошлого года - тогда в заявлении было сказано, что Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон 6-7%) в 2019 году.

Однако уже в сентябре, после повышения ставки до 7,5% (в декабре было еще одно повышение - до 7,75%, потом три подряд паузы), ЦБ убрал любые упоминания нейтральности в пресс-релизах.

В заявлении от 14 июня сигнал о будущей направленности ДКП регулятор сформулировал так: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Формулировка "на одном из ближайших заседаний" не использовалась уже довольно давно, раньше в глоссарии ДКП под этим понималось одно из трех предстоящих заседаний.

Э.Набиуллина, выступая на пресс-конференции в пятницу заявила, что оценка диапазона нейтральности ключевой ставки в 6-7% годовых неизменна. "Мы сохранили подход к тому, что "одно из ближайших заседаний" - это одно из трех, безусловно. И сохранили оценку диапазона нейтральной ставки 6-7%", - сказала глава ЦБ.

При этом Э.Набиуллина сообщила, что Центробанк допускает как одно, так и два понижения ключевой ставки до конца года. "Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и, возможно, одно, и, возможно, и два понижения ставки в этом году, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов", - сказала глава ЦБ РФ.