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14 июня 2019 года 10:31
Депутаты выступают за усиление защиты интернет-платежей
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ТАСС
14 июня. FINMARKET.RU - Россия может обязать международные платежные системы передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в Национальную систему платежных карт (НСПК, 100-процентная "дочка" Центробанка), следует из поправок в закон о национальной платежной системе ко второму чтению. Как пишут "Ведомости", речь идет о протоколе 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете. На мобильный телефон плательщика отправляется sms, содержащее динамический код. В большинстве случаев это позволяет удостовериться, что платеж совершает именно держатель карты. Сейчас Visa и Mastercard с банками-эмитентами самостоятельно обрабатывают запросы по 3D Secure, и в случае санкций против банка держатели его карт лишатся доступа к сервису. Их платежи будут проводиться через НСПК, но станут менее защищенными. В последнее время часто поднимался вопрос о полной локализации трафика и поэтому появился пункт о передаче этой функции НСПК, объясняет председатель совета ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. По словам сотрудников нескольких платежных систем, закон в текущем виде не обязывает международные платежные системы передавать НСПК функции 3D Secure. Законопроект обязывает системно значимые банки с 1 ноября этого года обращаться для аутентификации своих клиентов в НСПК, остальным банкам документ отводит еще год на подготовку - до ноября 2020 г. Новелла, касающаяся локализации 3D Secure, была внесена в законопроект после консультаций с ЦБ и экспертным сообществом, объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В случае принятия поправок банкам придется отправлять запросы на авторизацию по 3D Secure не напрямую в платежную систему, как сейчас, а в НСПК, в целом банки могут успеть провести эти работы до ноября, считает директор процессингового центра "Картстандарт" Майя Глотова, но это дополнительные затраты на разработку и интеграцию - в части как эмиссии, так и эквайринга.
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Ключевые слова: РФ, интернет, платежи, безопасность
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