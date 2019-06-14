Торговая война США и КНР замедлит рост экономики РФ

14 июня. FINMARKET.RU - Рост российской экономики в 2019-2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств - до 0,7-0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА, пишут "Известия". Негативно на темпы развития нашей страны повлияет эскалация торговых войн США с Китаем и Мексикой, говорится в документе. Если в ближайшие месяцы стороны не уладят споры, то экономика Штатов, а также крупнейших стран Европы впадет минимум в стагнацию, а вероятнее всего, в рецессию. Прогнозы АКРА справедливы, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По их словам, не исключено, что уже в 2020 году правительству придется распечатывать резервные фонды.

Перспективы компромисса в торговых конфликтах США с Китаем и Мексикой ничтожно малы, поэтому с высокой долей вероятности можно ожидать стагнации и рецессии в развитых странах уже в 2019 году - прежде всего в самих Штатах и ведущих странах Европы (таких как Германия или Франция), следует из аналитического обзора рейтингового агентства АКРА. В пользу такого сценария свидетельствуют два фактора, иллюстрирующих положение в американской экономике: загрузка мощностей промышленных предприятий и уровень занятости. С начала года оба показателя деградируют.

Негатив на развитых рынках приведет к снижению спроса на продукты российского экспорта - минимум на 2%, считают в АКРА. Рост глобальной неопределенности отрицательно повлияет и на инвестиционные планы в России, а даже ограниченное ослабление рубля сдержит рост реальных доходов населения и потребление, сообщается в обзоре. В совокупности это отразится на темпах российской экономики: рост ВВП в 2019 году замедлится до 0,7%, а в 2020-м - до 0,8%. Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА, автор прогноза Дмитрий Куликов уточнил "Известиям", что сценарий экономического развития России, который ранее агентство считало пессимистичным, стал базовым. В частности, в конце 2018-го АКРА предполагало, что экономика будет расти на уровне 1,4-1,5%. "Теперь такие оценки мы считаем оптимистичными, а темпы ВВП в 0,7-0,8% - наиболее вероятными", - сказал Д.Куликов.

Глобальныеоказывают ограниченное влияние на Россию, поскольку экономика нашей страны относительно самостоятельна, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Еероста ВВП на 2019 год не был оптимистичным изначально - 0,8%.

В случае если прогноз АКРА сбудется, рост экономики России придется стимулировать за счет внутренних инвестиций, в первую очередь через реализацию нацпроектов, добавила Н.Орлова. Не исключено, что для поддержания активности потребуется распечатать Фонд национального благосостояния и использовать его для финансирования внутренних проектов.

В мире сегодня прогрессируют торговые войны, долговой кризис и перегрев на отдельных финансовых рынках, сообщил "Известиям" руководитель направления "Макроэкономика и финансы" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Главная неприятность состоит в том, что они могут синхронизироваться, считает эксперт. В свою очередь, российская экономика может прийти к рецессии в условиях снижения цен на нефть и торможения мировой экономики, отметил Д.Белоусов. Он добавил: несмотря на то что Россия имеет запасы прочности, повторения кризиса 2009-2010 годов исключать нельзя.

Если снижение или отсутствие роста объемов экспорта не приведет к значительному ослаблению рубля и стрессу в банковской системе, то экономика России может пережить пик негатива с малыми, но всё же положительными темпами роста 0,2-0,7%, считает автор прогноза АКРА Д.Куликов. По его словам, этот период, вероятнее всего, продлится год начиная с лета 2019 года.