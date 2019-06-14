Отстающие регионы получили министров-кураторов

14 июня. FINMARKET.RU -со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Больше всего регионов досталось министру экономического развития Максиму Орешкину – сразу три: республики Алтай, Карелия и Тува. Первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, например, досталась Курганская область. Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву – Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину – Алтайский край. Регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного округов в перечне нет, поскольку есть отвечающие за них министерства.

Все эти регионы нуждаются в поддержке федеральных органов власти, говорит чиновник Минэкономразвития. Министры должны подготовить с помощью Минэкономразвития комплекс мер ускоренного развития регионов, проанализировать ситуацию, провести выездные совещания, говорится в письме. Для каждого региона будут определены приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура, рассказал чиновник Минэкономразвития, кураторам предстоит синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты. Разработанные программы должно утвердить правительство,будут следить за ее выполнением и докладывать об этом в правительстве каждый квартал, указано в письме.

Как министры будут отчитываться об итогах своего кураторства, правительство пока не решило. Контролировать эту работу будет В.Мутко, говорит чиновник аппарата правительства, но будет ли система целевых показателей или другой вид контроля, пока обсуждается, как и санкции за невыполнение поставленных задач.

Ключевая проблема регионов – неравномерно распределенная налоговая база, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, возможно, кураторство министров поможет решить проблему экономического неравенства регионов и получить поддержку крупного бизнеса – во всяком случае, можно ожидать положительного результата в краткосрочной перспективе. Министрам нужно разобраться, в чем источник проблем региона, в том числе не связаны ли они с коррупцией, советует Редькин. Как федеральный министр сможет повлиять на деятельность силовиков в регионах, задается вопросом экономист Наталья Зубаревич, а именно они и есть основная проблема регионов.