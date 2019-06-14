Авиакомпаниям оставили нулевой НДС на иностранные самолеты

14 июня. FINMARKET.RU - Правительство одобрило обнулениенаиностранного производства, если те после ввоза на территорию России будут занесены в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ. Поправки в Налоговый кодекс разработаны Минфином, они обсуждаются с декабря прошлого года, пишет "Коммерсант".

С 2010 года в России действует режим временного ввоза иностранных судов, согласно которому все иностранные самолеты, эксплуатируемые в России, не облагаются НДС. Режим действовал до 2020 года. В Минпромторге и Минтрансе в апреле заявляли о нецелесообразности продления временного режима, что вызывало опасения авиаперевозчиков. Налог в размере 20% при стоимости нового судна около $50 млн повысил бы расходы на обновление парка на $10 млн, что вынудило бы большинство перевозчиков отказаться от новых самолетов.

При марже 1,5% у наиболее успешных российских авиакомпаний НДС 20% убил бы всю экономику при приобретении новых бортов",- уверен собеседник газеты в отрасли.

"Сегодня в российских авиакомпаниях эксплуатируется существенная доля иностранных самолетов, и зарегистрированы они за рубежом. Эту ситуацию мы намерены исправить",- пояснил логику действий правительства премьер Дмитрий Медведев. Росавиация уже несколько лет пытается склонить авиаперевозчиков к перерегистрации самолетов. Служба недовольна тем, что на практике не контролирует качество технического обслуживания, поскольку основной контроль над соответствием типовой конструкции и поддержанием летной годности возложен на страну регистрации. Кроме того, лизинговые платежи за самолеты, которые для российских авиакомпаний составляют около $3 млрд в год, проходят через иностранные юрисдикции. По данным Росавиации, около 95% эксплуатируемых в России судов зарегистрированы на Бермудах и в других иностранных юрисдикциях.

Впрочем, на практике массовая перерегистрация новых самолетов, ввозимых в Россию, маловероятна.

Законопроект также обнуляет ставку НДС на ввозимые в РФ авиадвигатели и комплектующие для производства российских самолетов и на сами эти самолеты. Поправки в первую очередь затронут производящийся сегодня в России SSJ 100 (на 75% состоит из иностранных комплектующих) и перспективный МС-21.

Источник "Коммерсанта" в одной из лизинговых компаний считает обнуление ставок для российских самолетов существенным шагом, который снизит как цену готового самолета, так и сумму выплачиваемых авиакомпаниями лизинговых платежей. "Больше на экономику эксплуатации российских самолетов может повлиять только снижение цен на авиакеросин",- считает он.

По словам источника "Коммерсанта", НДС на российские самолеты сегодня закладывается авиакомпаниями в цену билета: обнуление налога позволит снизить цену билетов на 5% или увеличить прибыль авиакомпании. "Значительную пользу от поправки получит "Аэрофлот", количество российских самолетов в парке которого будет только увеличиваться",- говорит он.