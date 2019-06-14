Минэнерго предлагает расширить число потребителей газа льготной категории

14 июня. FINMARKET.RU - Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, пишут "Известия". Сегодня к потребителям газа льготной категории относится малый бизнес, чье оборудование (плиты, котлы, водонагреватели) расходует не более 15 кубометров в час. Это в основном небольшие магазины, кафе и офисы. В документе предлагается увеличить максимальный часовой расход голубого топлива для льготников до 42 кубов. В этом случае речь пойдет уже о крупных магазинах, заведениях общепита, пекарнях, а в отдельных случаях и небольших котельных, пояснил газете генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В 2014 году правительство установило льготные расценки на технологическое присоединение (подключение) к газу в диапазоне от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, тариф предусматривает ежегодную индексацию на уровне инфляции (сейчас верхняя планка составляет порядка 65 тыс. рублей).

Проект Министерства энергетики вызвал вопросы у Минэкономразвития, в мае по документу было проведено согласительное совещание. МЭР в своих замечаниях отмечает, что предлагаемые меры могут привести к существенному увеличению расходов газовиков, которые не покроет плата за технологическое присоединение.

В Минэкономразвития отказались комментировать проект постановления, пояснив, что пока он находится в начальной стадии и еще будет обсуждаться, в том числе на уровне правительства. В Минэнерго также отказались от комментариев.

Газовики отнеслись к инициативе с настороженностью. В "Газпром межрегионгазе" изданию сообщили, что документ "нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов газораспределительных организаций (ГРО) и потребителя, особенно в части сроков выполнения работ по технологическому присоединению и источника финансирования расходов на присоединение новых абонентов".

Как заявили "Известиям" в "Мособлгазе", если проект постановления будет принят, это приведет к существенному росту выпадающих доходов ГРО. "При этом источником компенсации станут средства спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям. Ранее эти средства шли на реализацию региональных программ газификации", - отметили в компании.

В "Мособлгазе" предлагают разработать дополнительные компенсационные механизмы выпадающих доходов ГРО, например, за счет повышения предельного уровня спецнадбавки, чтобы денег хватало и на строительство сетей, и на подключение. Но в этом случае тарифы на голубое топливо могут вырасти для населения - на 3-5%, отмечает С.Правосудов. И получится, что за подключение к газу какого-нибудь придорожного кафе заплатит бабушка. Решением проблемы, по мнению эксперта, может стать снижение административных барьеров и, соответственно, затрат на саму процедуру подключения к газу - через совершенствование нормативной базы.