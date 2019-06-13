Подключение к системе индивидуального пенсионного капитала будет добровольным

13 июня. FINMARKET.RU - Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным.

Таким образом, авторам законопроекта об ИПК Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали. Об этом "Известиям" рассказали три источника, близких к правительству и информированных о результатах встречи главы государства с представителями заинтересованных ведомств.

О том, что юридическая часть законопроекта об ИПК уже готова, в интервью "Известиям" сообщил и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В последней версии концепции ИПК (законопроект общественности пока не представили) был предусмотрен механизм автоподписки - все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе. При этом за ними закреплялось право в любой момент от ИПК "отписаться", подав соответствующее заявление. Предполагалось, что в первый год после подключения ставка взносов устанавливается на уровне 0%, поэтому отключившиеся в течение этого срока смогли бы покинуть систему без потерь.

Механизм абсолютной добровольности подключения граждан означает, что люди при желании сами будут подавать заявление работодателю на участие в системе. Кроме того, как полагает А.Аксаков, граждане сами должны выбирать и процент, который они будут уплачивать. Поддержал он и принцип софинансирования со стороны государства.

"Должна быть все-таки предусмотрена определенная сумма из федерального бюджета, пусть незначительная, но стимулирующая людей накапливать деньги", - поделился он мнением.

Обсуждается вопрос и о том, чтобы в законопроекте об ИПК вообще уйти от пенсионной тематики, сообщили "Известиям" два источника, информированных о результатах встречи президента с заинтересованными ведомствами.

"Чтобы ИПК перестал ассоциироваться с непопулярной реформой по повышению пенсионного возраста, есть идея продвигать его в качестве нового финансового инструмента, позволяющего накопить на будущее", - уточнил один из собеседников "Известий".

Вопрос по срокам запуска системы ИПК на встрече не обсуждался, уточнили источники "Известий". А.Аксаков уверен, что это может произойти очень скоро после небольшой корректировки проекта. Он ожидает его появления в Госдуме "если не в июне, то в начале июля".

"Сейчас изучаем политическую составляющую этого вопроса, а юридическая уже подготовлена, но надо протестировать с точки зрения чувствительности для граждан этой темы", - сказал он в интервью "Известиям".

Однако источники "Известий" не так оптимистичны. Один из них напомнил, что законопроект об ИПК еще не внесен даже на рассмотрение правительства.