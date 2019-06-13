Что рынок труда готовит женщинам России

13 июня. FINMARKET.RU -не останутся вовсе без работы в эпоху автоматизации и искусственного интеллекта, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад McKinsey Global Institute (MGI) о роли женщин в новой цифровой экономике. Наоборот, к 2030 г. благодаря новым технологиям в мире для них дополнительно появится 171 млн рабочих мест. По данным MGI, занятость среди женщин будет расти даже быстрее, чем среди мужчин, – прежде всего из-за быстро развивающегося сектора здравоохранения, в котором доминируют женщины. Но получить новые рабочие места можно будет только после переобучения: от 40 млн до 160 млн женщин должны будут повысить свою квалификацию. Женщинам придется овладевать новыми цифровыми технологиями и навыками. Те, кто научится, повысят свою производительность и займут высокооплачиваемые рабочие места. Остальные столкнутся с падением доходов и ростом гендерного неравенства на работе. По данным MGI, 58% дополнительных вакансий появится для женщин в здравоохранении, социальном обеспечении, оптовой и розничной торговле, а также на производстве.

В России женщин больше всего в сфере образования, по данным Росстата. В 2017 г. в ней трудилось 82% сотрудниц. На 2-м месте – сфера здравоохранения и социальных услуг (79% женщин). На 3-м – гостиничная отрасль и общественное питание. Здесь женщины составляют 73% от общего числа работников.

Женщин также больше, чем мужчин, в финансовых и страховых организациях (69%) и сфере культуры, спорта и развлечений (66%).

В России из 72 млн трудоспособного населения только 5 млн заняты на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности, гдеавтоматизирован больше всего. И на две трети это мужчины, говорит Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований ВШЭ. Женщины, объясняет он, сосредоточены в основном в секторе услуг, а эта сфера в России, как и во всем мире, будет автоматизироваться медленнее всего.

Однако уже сейчас в России есть традиционно женские массовые профессии, где сокращается занятость. Это бухгалтеры (из-за появления программ бухгалтерского учета), продавцы (из-за развития крупных форматов – супермаркетов и гипермаркетов), турагенты (из-за развития онлайнового бронирования туров), банковские операционисты (их нужно меньше благодаря банковским информационным системам), рассказывает Виктория Музычкина, территориальный директор по подбору массового персонала Kelly Services.