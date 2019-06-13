В России могут вновь поднять тарифы на мусор

13 июня. FINMARKET.RU - В России могут вновь вырастина. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В проект документа, с которым ознакомились "Известия", инициатива уже внесена. В случае ее одобрения повышение тарифов может составить порядка 5%. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что увеличение платежей может вызвать социальную напряженность, но заниматься рекультивацией необходимо — в противном случае страну ждет мусорный коллапс.

Предложение сформировать внутри тарифа на мусор "резерв" для обеспечения рекультивации отработанных объектов содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ". В рабочую группу по подготовке этого документа входят представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества.

Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в "Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами", утвержденные постановлением правительства. Сейчас документ не подразумевает включения в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль.

С предложением скорректировать систему выступил возглавляющий рабочую группу по подготовке доклада губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В первую очередь суть идеи в том, чтобы законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду, пояснили "Известиям" в пресс-службе губернатора.

"Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф", — сообщили в аппарате губернатора.

Обязательство оператора ТКО по рекультивации полигона может быть закреплено, например, в концессионном соглашении. Что касается повышения тарифа для граждан, то «экономику идеи еще не просчитывали» — в каждом регионе она будет своя, заявили в пресс-службе главы Нижегородской области. Частично эти затраты должны субсидироваться государством, подчеркнули там.

Даже при европейском стандарте стоимости рекультивации — порядка $20 за квадратный метр — удорожание тарифа вряд ли превысит 5%, заверил «Известия» директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, участвующий в подготовке доклада Госсовета.

Россияне уже столкнулись с повышением тарифов на мусор в начале этого года, пишут "Известия". Оно было связано с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До реформы россияне платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц с квартиры. С 1 января, по данным ассоциации операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна", средние расходы увеличились до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции на 1–2%.