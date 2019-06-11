Объемы выдач кредитов наличными бьют рекорды

11 июня. FINMARKET.RU - Выдачи кредитов наличными по итогам апреля стали рекордными с 2012 года. И это несмотря на то, что Банк России неоднократно предпринимал попытки охладить рынок, повышая надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Эксперты считают, что такая ситуация может побудить регулятора к очередному ужесточению норматива еще до конца текущего года, пишет "Коммерсант".

По данным аналитического агентства Frank RG, за апрель текущего года банки выдали гражданам 447,9 млрд руб., что является историческим рекордом с начала 2012 года. Рост выдач к апрелю 2018 года составил 27%. При этом прирост портфеля (с учетом погашенных ссуд) в сегменте необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев составил 29,3%. Этот показатель планомерно растет с сентября 2017 года, однако в апреле он стал самым значительным за обозначенный период.

Таким образом, ожидания регулятора по охлаждению рынка необеспеченных ссуд вследствие повышения надбавок к коэффициентам риска пока не оправдались. С 1 апреля ЦБ повысил коэффициенты риска по ряду необеспеченных кредитов физлицам на 30 процентных пунктов, до 150%. Данные надбавки применяются практически ко всем потребкредитам. По мнению регулятора, это должно было способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Однако прирост необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев (на 1 мая 2019 года) составил 25,3%, свидетельствует статистика Банка России.

Эксперты связывают продолжающийся рост выдач с рядом факторов. Так, в условиях отсутствия роста реальных доходов граждане прибегают к кредитованию для сохранения привычного уровня расходов. Также в текущем году запланирован ввод дополнительных ограничений по кредитованию физлиц по соотношению расходов на выплату всех кредитов и займов к доходу заемщика, и, возможно, в преддверии этого банки наращивают объемы кредитования, чтобы успеть получить прибыль до ввода ограничений