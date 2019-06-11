Финансовый оптимизм россиян снизился вдвое

11 июня. FINMARKET.RU - Потребительская уверенность россиян в 1-м квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила -16 пунктов, пишут "Известия", ознакомившиеся с данными Росстата. Наибольшее снижение наблюдается у молодежи в возрасте до 30 лет — в 5,5 раз. Ухудшились за год и настроения граждан в части собственного благополучия. Эксперты уверены, что ключевым образом на ожидания россиян повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения. Также сказалось удорожание кредитов и снижение курса рубля. Однако пик неуверенности пройден, настроения "оттолкнулись от дна" и могут показать рост к концу года при отсутствии новых потрясений.

По данным госстатистики, индекс потребительской уверенности россиян в первые три месяца 2019 года снизился вдвое в годовом сравнении. Год назад его значение составляло -8 пунктов. Это был лучший показатель с кризисного 2015-го, когда он падал до -32 пунктов. Во 2-м квартале 2018-го индекс удержал эту позицию, но с третьего, когда уже было объявлено о пенсионной реформе и увеличении НДС, уверенность россиян в завтрашнем дне начала снижаться. В итоге в 1-м квартале этого года индекс составил -16 пунктов. Наибольшее падение индекса потребительской уверенности зафиксировано среди граждан до 30 лет.

Ухудшилось за год и мнение населения относительно собственного благополучия. В первые три месяца прошлого года индекс личного материального положения был на отметке -9 пунктов, в первом квартале этого года он опустился до -12. Индексы благоприятности для крупных покупок и сбережений в I квартале 2018-го фиксировались на отметке -23 и -32 пункта соответственно. Спустя год они опустились до -29 и -37 соответственно.

Сильный перелом в потребительских настроениях россиян произошел во второй половине прошлого года на фоне изменений пенсионной системы, повышения НДС и ожидания скачка инфляции, сообщил "Известиям" руководитель направления "Макроэкономика и финансы" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Он отметил, что пик неуверенности в завтрашнем дне пришелся на начало 2019 года, когда люди уже увидели рост цен.

Сейчас же, по мнению эксперта, индекс потребительской уверенности «оттолкнется от дна» и начнет немного расти. На уровень, который был до объявления властями пенсионной реформы, ожидания россиян могут подняться к концу года. Однако только при отсутствии новых потрясений.