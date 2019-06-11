"Народные облигации" продадут на новых условиях, без комиссии

11 июня. FINMARKET.RU - До конца июняРоссии планирует разместить очередной"народных облигаций" на новых условиях. Их можно будет приобрести не только без комиссии, но и удаленно, без визита в банк, рассказали "Российской газете" в министерстве.

Чтобы стимулировать спрос на новыефедерального займа для населения (ОФЗ-н), минимальную сумму покупки решено снизить с 30 тысяч до 10 тысяч рублей.

Как обещают в Минфине, модифицированные народные бонды будут предлагаться гражданам через большее, нежели раньше, число банковских отделений. В списке агентов - работавшие раньше с ОФЗ-н Сбербанк, ВТБ, а также Промсвязьбанк и Почта Банк. "Покупка облигаций из нового выпуска станет доступна с использованием механизма удаленной идентификации. Гражданин сможет открыть брокерский счет и приобрести облигации без обязательного посещения отделения банка", - отметил представитель пресс-службы Минфина.

Комиссию, которую покупатели "народных облигаций" по условиям предыдущих выпусков должны были платить сами, теперь возьмет на себя эмитент - Минфин. Еще одна новация: под залог ценных бумаг их владельцы смогут брать кредиты у банков-агентов.

В Минфине отметили, что ОФЗ-н рассматривается в качестве важного инструмента повышения финансовой грамотности граждан, "их доверия к мерам государственной финансовой политики, стимулирования развития внутреннего финансового рынка и воспитания частных инвесторов".

"Народные" ОФЗ отличаются от "классических" тем, что не торгуются на вторичном рынке, их можно продать лишь банку-агенту, но они точно так же гарантированы государством, как и биржевые ОФЗ. При максимально возможной сумме вложений (15 млн рублей) такие инвестиции могут быть более привлекательны по сравнению с депозитами, по которым страховка ограничена 1,4 млн рублей.