Россияне ускорили скупку недвижимости на Кипре

11 июня. FINMARKET.RU - Анонсированное зимой ужесточение кипрской программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции привело к всплеску интереса к покупке жилой недвижимости в стране на прежних условиях. Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40%, вызвав увеличение цен. В итоге изменения программы оказались косметическими, но аналитики не исключают ее полной отмены из-за недовольства местного населения. Если это произойдет, рынку недвижимости Кипра грозит обвал, пишет "Коммерсант".

Спрос на кипрскую недвижимость со стороны клиентов из России в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, говорится в исследовании Prian.ru, на которое ссылается “Ъ”. Эксперт сервиса Филипп Березин связывает резкий рост с анонсированными в феврале и вступившими в силу 15 мая поправками к программе получения гражданства Кипра через инвестиции в недвижимость. Базово для этого необходимо вложить 2 млн евро. Теперь также требуется внести по 75 тыс. евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, поправки обязывают соискателя в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции. По словам господина Березина, исходно у тех инвесторов, кто рассматривал участие в программе, но "по каким-то причинам тянул", были опасения, что ее вообще свернут. И хотя нововведения оказались косметическими, многие поспешили получить паспорт ЕС на текущих условиях, поясняет он.

Директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева указывает, что за первый квартал число сделок с кипрскими объектами выросло на 20%. Среди наиболее популярных у россиян локаций она выделяет Лимасол и Пафос, следом идут Ларнака, Айя-Напа и Протарас: "Если в Ларнаке спрос направлен преимущественно на коммерческую недвижимость, то в Лимасоле и Пафосе россияне приобретают объекты для собственного пользования".

Устойчивый рост спроса на инвестиционное— ключевая причина увеличения цен на недвижимость Кипра, говорят в Prian.ru. Так, по данным местного Центробанка за последний доступный период, в третьем квартале 2018 года индекс цен на жилую недвижимость на Кипре вырос на 1,6% год к году. В Лимасоле за тот же период цены увеличились на 8,7%. По словам Филиппа Березина, сегодня в городе в строящихся объектах на первой линии стоимость 1 кв. м может превышать €10 тыс., что сравнимо с лучшими районами ведущих городов мира.