ВБ: неформальная занятость в РФ - результат дефицита рабочих мест

11 июня. FINMARKET.RU - Неформальная (в том числе теневая)в России относительно невелика, отличается по структуре от сопоставимых стран, не связана с сокращением занятости в промышленности и не увязана с уровнем налогообложения труда, предполагает в своей работе "Проблема неформальной занятости в России" группа авторов Всемирного банка (ВБ).

Выводы работы интегрированы в очередной докладпо экономике России. Авторы анализируют долгосрочную динамику неформальной занятости в России: она оценивается в диапазоне 10,9-15 млн человек (15-21% населения) и в среднем росла как минимум с 2000 года, когда доля этой группы на рынке труда оценивалась ниже 13%. Несмотря на то что косвенные данные указывают на сокращение неформальной занятости в РФ как следствие кризиса в теневом секторе экономики с 2018 года, авторы ВБ ищут причины, системно мешающие этому процессу, пишет "Коммерсант"

В работе экспертов ВБ четко систематизированы факторы, которые, по мнению авторов, влияют (или не влияют) на долю неформальной занятости: большинство работ на эту тему склонны описывать проблему только с точки зрения единственного фактора. Объяснения, причины и даже масштабы теневой занятости в РФ сильно мифологизированы - в ВБ уверенно констатируют, что трудовая тень в стране одна из самых небольших в группе стран со средним доходом.

И в отличие от большинства стран с высокой теневой занятостью она не связана с демографией. Кроме того, она не связана и с деиндустриализацией - трудовая тень характерна для всех секторов экономики, перетоков в отрасли, для которых она специфична, не было. Влияние трудовой миграции в РФ на этот процесс неопределенно и, видимо, слабо.

В сущности, в работе авторов ВБ идентифицированы однозначно только две причины долгосрочного роста неформальной занятости. Это дефицит официальных рабочих мест и весьма жесткое по мировым меркам трудовое законодательство.

ВБ демонстрирует колоссальный разброс региональных показателей трудовой тени - от 3,6% в Москве до 64% в Чеченской Республике (данные 2017 года). В работе это не обсуждается, однако приведенные цифры косвенно свидетельствуют о том, что добровольная по внеэкономическим причинам неформальная занятость в РФ (например, в форме неофициального фриланса) - явление нечастое, более всего она распространена в России в мегаполисах. В целом доля самозанятых оценивается в 25-50% от общего числа неофициально занятых в стране.

Авторы также делают вывод, что размер МРОТ мало влияет на создание новых рабочих мест, являясь по соотношению со средней зарплатой даже меньшим, чем в США. Система социальных гарантий, при высокой щедрости обычно влияющая на трудовую тень, в России фактором теневой занятости, видимо, не является.

Авторы подтверждаюто том, что жесткое трудовое законодательство РФ, в частности по защите от увольнений, дестимулирует создание новых рабочих мест (по крайней мере для малых предприятий). ВБ рекомендует более масштабное применение формы срочного трудового договора, альтернативного стандартному для РФ бессрочному (91% найма в РФ в сравнении с 59% в ЕС), качественную реформу трудовых инспекций на основе риск-ориентированного подхода, увеличение межрегиональной мобильности. В качестве более сложного решения предлагается разработка более рациональной системы стимулов в комплексе "налогообложение-льготы".