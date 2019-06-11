Более половины парка авиакомпаний РФ не соответствует требованиям сертификации

11 июня. FINMARKET.RU - В России около 400 самолетов, или более половины парка, российских авиакомпаний не соответствуют новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры.

Росавиация зимой-весной этого года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. Об этом рассказали "Ведомостям" два близких к Минтрансу человека и сотрудники пяти авиакомпаний.

Такие изменения перевозчики вносят "под себя" в бывшие в употреблении лайнеры, которые берутся в лизинг на вторичном рынке. Чаще всего происходит перекомпоновка салона, например уменьшается количество мест в бизнес-классе и увеличивается вместимость экономкласса, сокращается количество кухонь, может измениться количество радиостанций.

Согласно приложению 83-bis к Чикагской конвенции (Россия к ней присоединилась), такие изменения сертифицирует и отвечает за летную годность лайнера страна его регистрации, т. е. Бермуды или, реже, Ирландия, продолжают собеседники "Ведомостей". На такие изменения страна регистрации выдает самолету дополнительный сертификат типа.

Но Росавиация, которая с 2015 г. получила от правительства полномочия по сертификации, в этом году стала требовать, чтобы изменения были сертифицированы в России. Из-за отсутствие российских допсертификатов ведомство уже запретило полеты 10 иностранных самолетов российских авиакомпаний, говорят собеседники, близкие к Минтрансу.

Как утверждают все собеседники "Ведомостей", Росавиация выдвинула такиепосле проверки Генпрокуратуры. Надзорное ведомство считает, что Чикагская конвенция здесь не действует и за летную годность этих судов и безопасность сделанных изменений должна отвечать именно Росавиация, сказал топ-менеджер российской, знающий этот аргумент от чиновников. По данным Генпрокуратуры, изменения внесены примерно в 400 иностранных судов российских авиакомпаний, говорят трое собеседников "Ведомостей". Всего у них более 600 средне- или дальнемагистральных лайнеров зарубежного производства.

По словам представителя Росавиации, требования основаны на нормах Воздушного кодекса, согласно которому иностранные суда проходят сертификацию и должны получать дополнительные сертификаты на изменения. Чикагская конвенция, как международное соглашение, имеет приоритет над национальным законом. И по ней изменения в конструкцию сертифицирует страна регистрации, сказал близкий к Минтрансу человек. Росавиация же отвечает только за суда в российском реестре - это часть лайнеров отечественного производства SSJ100 и советские Ту-154 и Ту-204/214.