Минсельхоз намерен упростить экспорт продукции АПК

10 июня. FINMARKET.RU - Минсельхоз России написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России, который предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятыхпри присоединении к

Необходимость реализации норм соглашения о присоединении РФ к ВТО в части ветеринарного контроля экспортируемой продукции требует правки законов "О ветеринарии" и о госрегулировании внешнеэкономической деятельности - в них вносятся поправки, расширяющие полномочия Россельхознадзора по контролю безопасности экспортируемых товаров.

Документы, опубликованные Минсельхозом, ссылаются на цели нацпроекта по развитию экспорта, пишет "Коммерсант" . Он предполагает в том числе увеличение внешних поставок агропромышленного комплекса с $21,6 млрд в 2017 году до $45 млрд в 2024 г., на это Белый дом закладывает 769 млрд руб. господдержки, ожидая нарастания ее эффективности с 4 руб. добавочного экспорта на рубль вложений в 2019 году до 6 руб. в 2024 году.

Поправки должны обеспечить исполнение обязательств РФ перед ВТО по ветеринарному контролю экспорта в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. По обязательствам РФ все санитарные и фитосанитарные меры, принятые РФ или ЕАЭС, должны основываться на стандартах, руководствах и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения животных (ранее - мирового эпизоотического бюро, МЭБ) и Комиссии "Кодекс Алиментариус".

"Кодекс Алиментариус" (пищевой кодекс) - свод стандартов безопасности пищевых продуктов, принятый международной комиссией ФАО ООН и МЭБ. Общие стандарты кодекса регламентируют маркировку продукции, пищевую гигиену и пищевые добавки, содержание остатков ветеринарных препаратов и пестицидов, а также регламент инспекций и сертификации продуктов.

Кодексы МЭБ призваны обеспечить ветеринарно-санитарную безопасность при ведении международной торговли животными и продуктами животного происхождения.

Де-факто речь идет о том, что экспортеры российской животноводческой продукции должны либо сами подтверждать ее соответствие требованиям стран-импортеров у их ветеринарных служб, либо Россельхознадзор должен убедить их в том, что он способен контролировать безопасность поставок.

При этом "если компетентный орган страны-импортера… убедится", что система контроля "способна обеспечить безопасность импортируемых подконтрольных товаров", он может предоставить Россельхознадзору право самостоятельно проводить обследования предприятий - такой порядок уже согласован с Азербайджаном, Саудовской Аравией, с ЕС (по отдельным видам подконтрольных товаров), Катаром и Ираном, отмечают авторы законопроекта, и это экономит время для аттестации предприятий государством-импортером.

Ради расширения таких возможностейМинсельхоза и требует экспорта подконтрольных товаров с территории РФ только с аттестованных им объектов - служба будет обследовать их по заявлению собственников или арендаторов или по жалобам импортеров и вносить данные о результатах обследования и временных ограничениях вывоза в государственную информационную систему.