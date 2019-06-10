Прокуратура возбуждает дела о воспрепятствовании бизнесу

10 июня. FINMARKET.RU - В прошлом году было возбуждено более 100 уголовных дел по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности на основании материалов прокурорских проверок - почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

О результатах работы надзорного ведомства по защите бизнеса от необоснованного преследования и ущемления его прав первый заместитель генпрокурораАлександр Буксман сообщил в письме Борису Титову, пишет "Коммерсант"

В письме А.Буксмана говорится, что на основании материалов прокурорских проверок в прошлом году было возбуждено 101 уголовное дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, максимальное наказание - 3 года лишения свободы). Годом ранее, отмечается в письме, было возбуждено 73 таких дела.

При проведении проверок прокуроры регулярно выявляли случаи неправомерных действий должностных лиц при предоставлении предпринимателям земельных участков и в аренду, и в собственность, а также при оформлении разрешительной документации. По-прежнему распространенными видами давления на, отмечают в надзорном ведомстве, остаются частые необоснованные проверки, фактически парализующие работу фирм, а также приостановление деятельности юридических лиц под надуманными предлогами.

В целом ряде регионов сотрудники прокуратуры столкнулись со случаями незаконных отказов бизнесменам в получении субсидий и имущественной поддержке. В отдельных случаях такие действия ставили под угрозу исполнение хозяйствующими субъектами своих договорных обязательств. Иногда урезание субсидий одним фирмам преследовало целью увеличение помощи другим, подконтрольным самим чиновникам.

Как отмечает Б.Титов, в большинстве случаев уголовное преследование виновных в давлении на бизнес либо прекращается по срокам давности, либо завершается условным наказанием. Сам бизнес-омбудсмен считает, что дальнейшему улучшению ситуации мог бы способствовать возврат прокуратуре ряда процессуальных функций, которых она в свое время была лишена.

Об этом он говорил в своем выступлении на секции "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" на ПМЭФ-2019. В частности, по мнению бизнес-омбудсмена, прокурор должен иметь право, рассмотрев проект обвинительного заключения, вынести решение о прекращении уголовного преследования. Кроме того, говорится в докладе, надзорщик должен согласовывать постановление следствия о возбуждении ходатайства (перед судом) об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или домашнего ареста, а также о продлении срока ареста. "Прокуратура должна являться заказчиком следствия, - пояснил Б.Титов.- Это норма, естество любого уголовного законодательства. Это распределение функций между институтами. Следственные органы должны готовить материалы для прокуратуры. А она должна контролировать качество проведенного следствия и принимать решение - то ли поддерживать следствие в обвинении, то ли отказаться, посчитав, что подготовленные материалы недостаточны, чтобы их выносить в суд. За прокуратурой должен оставаться контроль по всем процессуальным действиям, включая само возбуждение и прекращение уголовного дела".