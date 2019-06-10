Предприниматели получили отсрочку по установке "умных" касс

10 июня. FINMARKET.RU - Еще в течение двух лет работать без онлайн-касс смогут не имеющие наемных работников индивидуальные, которые продают товары собственного производства или оказывают какие-либо услуги. Срок установки аппаратов для них перенесен на 1 июля 2021 года. Закон об этом публикует "Российская газета"

Эти категории предпринимателей для отсрочки выбраны не случайно, отмечает "РГ". Занятые бизнесом жители Москвы, Московской, Калужской областей и Татарстана, которые не имеют наемных работников, могут регистрироваться в качестве самозанятых и платить налог на профессиональный доход. Они работают без онлайн-касс - через мобильное приложение Федеральной налоговой службы "Мой налог". "Благодаря поправкам самозанятые из других регионов, где пока не проходит эксперимент по уплате налога на профессиональный доход, смогут отсрочить покупку онлайн-касс до 2021 года, - отмечает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений ИТ-компании АТОЛ. - Вероятнее всего, к этому моменту проект по самозанятым выйдет на федеральный уровень и у предпринимателей появится выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятые и в зависимости от этого применять или не применять онлайн-кассу".

Индивидуальным предпринимателям и организациям, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом, новый закон разрешает применять один кассовый аппарат, работающий удаленно. В таких случаях предоставляется право не печатать бумажный кассовый чек, а обеспечить клиенту возможность получения фискального документа в электронном виде по QR-коду.