Из-за теневой экономики соцфонды теряют в год около 2,3 трлн рублей

10 июня. FINMARKET.RU - Из-за теневой экономики и "серых" зарплат в России социальные фонды теряют в год приблизительно 2,3 трлн рублей страховых взносов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Известиям"

"Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП. Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей", - сказала Т.Голикова. Она отметила, что оценки носят в основном экспертный характер. Но, по некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек.

Экономические и финансовые ведомства работают над тем, чтобы вывести "серые" доходы из тени. "В четырех регионах с 1 января 2019 года реализуется пилотный проект. В Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области самозанятым предлагается зарегистрироваться. Звучат разные оценки, почему процесс идет так медленно, почему так мало людей легализуются. По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тыс. человек. Это достаточно серьезная цифра — 7,6 млрд рублей оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу", - рассказала вице-премьер.

Она высказала мнение, что у людей есть стимул выходить из тени. Самозанятые освобождаются от страховых взносов, за исключением тех, которые они должны уплачивать в Фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас пытаемся отработать механизмы, которые дадут этим людям возможность накапливать на будущую пенсию.

Сравнивая динамику по количеству бедных в 2017 и 2018 годах, Т.Голикова отметила позитивную динамику. "Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%", - сказала она. Вице-премьер подчеркнула, что снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель номер один.

"Решение вопроса лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте", - заявила изданию Т.Голикова.

Отвечая на вопрос, в каких регионах больше всего бедных семей, вице-премьер сказала, что здесь ничего не изменилось: на первом месте Республика Тыва — 40,5%. Там очень низкий уровень занятости, при этом с рождаемостью всё хорошо. Поэтомураспространяется в том числе на семьи, которые имеют много детей. Кураторство Республики Тыва от правительства взял на себя министр экономики.

"Надеюсь, что мы продвинемся в решении проблемы бедности среди многодетных. Много таких семей и в Республике Кабардино-Балкария, которая находится в пилотном проекте Минтруда, в Республике Ингушетия", - подчернила Т.Голикова. По ее словам, наиболее благополучные — это, как правило, регионы-доноры. Ямало-Ненецкий округ, Белгородская область, в которой уровень бедности таков, что исполняется национальная цель.