Экономический рост РФ в 3-4-м кварталах постепенно ускорится - аналитики ЦБ

7 июня. FINMARKET.RU - Сезонно очищенный роств третьем и четвертом кварталах 2019 года ускорится до 0,4%, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки". По итогам вышедшей к 24 мая статистики оценка сезонно очищенного роста ВВП во втором квартале составила 0,3%, показав небольшое снижение по сравнению с апрельской оценкой (0,4%).

Таким образом, экономический рост постепенно ускорится после краткосрочного замедления в начале 2019 года.

Рост экономики в ближайшие месяцы может достичь темпов, соответствующих потенциалу или немного превысить их, отражая постепенное закрытие образовавшегося в конце 2018 - начале 2019 г. отрицательного разрыва выпуска.

Аналитики департамента ЦБ напоминают, что по предварительной оценке Росстата, рост ВВП в 1-м квартале замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в 4-м квартале 2018 года. "Тем не менее, необходимо учитывать, что Росстатом при формировании оценки за 1-й квартал пока не производился пересмотр динамики ВВП на ретроспективе. Получить более полную картину динамики ВВП, основанную на анализе роста компонентов его использования, будет возможно в начале июля. Сильное замедление темпов роста ВВП во многом может быть следствием статистических особенностей учета строительства (высокая база начала 2018 года)", - говорится в обзоре.

Аналитики департамента ЦБ склонны также связывать текущее замедление экономического роста с негативным эффектом повышения ставки НДС и временным сокращением расходов консолидированного бюджета в реальном выражении из-за ухудшения равномерности расходования средств в течение года. Этот фактор должен стать временным: рост будет ускоряться по мере активизации роста расходов до конца 2019 года.

Дополнительным фактором замедления роста могла стать динамика спроса на российские экспортные товары (например, уменьшение экспорта газа) и снижение добычи нефти в рамках исполнения условий декабрьской сделки ОПЕК+.

Динамика ВВП, оцениваемая департаментом исследований и прогнозирования по модели на базе широкого перечня показателей краткосрочной статистики, характеризуется умеренной волатильностью, отражая плавный характер динамики роста в последние два года и, в

частности, временного замедления темпов роста экономики ниже потенциала в начале 2019 г.

Решения Банка России по денежно-кредитной политике во второй половине 2018 года позволили сбалансировать риски, связанные с ценовой динамикой. В результатеможет замедлиться до 4% уже в 1-м квартале 2020 года, считают авторы бюллетеня.

В апреле годовая инфляция перешла к нисходящему тренду, который укрепится во второй половине года. Это сопровождается стабилизацией темпов роста наиболее устойчивых компонентов индекса потребительских цен на уровне, соответствующем 4%-ной инфляции. Основными проинфляционными рисками на среднесрочном горизонте остаются геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, высокие темпы роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, рост дефицита кадров на рынке труда.

В обзоре также отмечается, что на фоне роста рисков для мировой экономики российские финансовые рынки оставались в целом стабильными. Тем не менее развитие ситуации в странах с развитыми и формирующимися рынками и санкционные риски остаются доминирующими факторами для российского финансового рынка.