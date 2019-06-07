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07 июня 2019 года 11:15

Власти готовят декриминализацию экономических статей

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
7 июня. FINMARKET.RU - Декриминализация экономических статей Уголовного кодекса поможет стимулировать инвестиционную активность, концепция соответствующих поправок уже готова, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Есть у нас определенный перекос с точки зрения ответственности за правонарушения. Есть уголовные правонарушения, преступления против личности, собственности, жизни и здоровья. А есть экономические. Где-то что-то не отразил, сэкономил или не показал в налоговой отчетности. Так вот, я считаю, что за экономические преступления наказание должно быть соразмерно меньше, чем за уголовные. Декриминализация экономических статей, на мой взгляд, на сегодня поможет доверию к власти и чтобы бизнес не боялся вкладывать. Говорят, мы боимся вкладывать, потому что у нас этот бизнес отберут, так вот чтобы не боялся развивать свою инвестиционную активность", - сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Соответствующее предложение с Алексеем Леонидовичем Кудриным (глава Счетной палаты), который сторонник этих предложений, мы подготовили. Сейчас пока концепт. Конечно, они должны обсуждаться более глубоко и с силовыми ведомствами, с руководством страны", - отметил первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что речь идет именно о снижении ответственности за экономические преступления, "не касаясь преступлений против личности, собственности".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  УК,  экономика,  декриминализация

 
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