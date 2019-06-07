Силуанов упрекнул бизнес в нигилизме: у них по-прежнему "все плохо" при огромных прибылях

7 июня. FINMARKET.RU - Российскийне хочет замечать позитивных изменений в госуправлении и экономике и, имея рекордные прибыли, по-прежнему считает, что "все плохо", посетовал первый вице-премьер - министр финансов Антон

Его выступление на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019 стало реакцией на комментарии представителей бизнес-объединений - Александра Шохина, Алексея Репика, Александра Калинина, а также на результаты опроса участников мероприятия. Большинство проголосовало за то, что реализация нацпроектов не поможет вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых, а также сошлось во мнении, что экономике необходима в первую очередь реформа госуправления.

"Итоги голосования были заранее предопределены. У нас по-прежнему существует у бизнеса нигилизм - "все плохо". Бизнес огромные прибыли имеет, бизнес у Репика (владелец фармацевтической компании "Р-Фарм") супермаржинальный. Но все плохо, все не так, недорабатываем, не будем вкладываться", - сказал Силуанов.

Он разделил российский бизнес на три условных группы - работающие "по старинке", выводящие прибыль в офшоры; требующие льгот ("часть предпринимателей развратили - не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу"), и, наконец, те, кто действительно работает. Вот им государство, по словам Силуанова, и должно помогать.

"Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо. Этот нигилизм в наших умах, мне кажется, надо нам по-другому взглянуть. Меняется стиль госуправления, ставятся конкретные задачи по всем управленцам, с общих вялотекущих процессов на конкретный результат, это должно сработать. И я лично верю, что сработает", - заявил чиновник.

"Моя проблема, что мы не создали тех условий, чтобы бизнес поверил. Наша работа - убедить Александра Николаевича (Шохина, главу РСПП), наших предпринимателей, что сейчас будем работать по-другому. Я уверен, что дадут (результат нацпроекты)", - сказал Силуанов.

"Я даже удивляюсь (что участники завтрака не верят в экономический эффект от нацпроектов). Мы зашорены. Принцип нигилизма, который в России все время существовал, до сих пор присутствует. Задача государства, правительства - сделать так, чтобы нигилизма не было в умах. А если его не будет - будут и источники финансирования. Поэтому друзья - больше оптимизма", - резюмировал первый вице-премьер.