Чем обернется запрет хостелов в жилых помещениях

7 июня. FINMARKET.RU - В России с вступлением в силу поправок в Жилищный кодекс (получивших известность как "закон о хостелах") суммарные возможные налоговые потери при закрытии малых средств размещения в 20 крупнейших регионах превысят за год 15,48 млрд руб.

Таковы оценки экспертов, пишут "Ведомости"

Как считает президент Гильдии малых средств размещения России Яны Бабиной, налоговые потери бюджета Санкт-Петербурга превысят 1,3 млрд руб., а рабочих мест лишится почти 6400 человек.

А президент НП "Ассоциация малых гостиниц Петербурга", член правления Российской гостиничной ассоциации Владимир Васильев отмечает, что только в 20 крупнейших туристических регионах будет потеряно около 76,8 тыс. рабочих мест в 30284 объектах. Потенциальный ущерб по налоговым отчислениям этих сотрудников исходя из МРОТа в год превысит 5,4 млрд руб., по налоговым отчислениям предпринимателей - 5 млрд, по отчислениям НДС - 4,98 млрд.

"Итого суммарные возможные налоговые потери при закрытии малых средств размещения за год в 20 крупнейших регионах превысят 15,48 млрд руб.", - сказал эксперт.

В Минэкономразвития отказались комментировать эти цифры, а также давать прогноз возможного влияния запрета на туристический поток и доходы от туризма - как в Санкт-Петербурге, так и в целом по стране,

В Комитете по туризму Санкт-Петербурга изменения общего турпотока не ждут. "Мы прогнозируем, что большая часть малых средств размещения, в данный момент находящаяся в жилых помещениях, за оставшиеся четыре месяца до вступления закона в силу успеет решить вопрос перевода в нежилую категорию, - комментирует глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Паскевич. - Таким образом, изменения в Жилищном кодексе не повлияют на общий уровень въездного туризма в Петербург. Малыми средствами размещения - хостелами, мини-гостиницами - пользуется 2 млн туристов в год. Сейчас в Петербурге годовая загрузка средств размещения - 70-75%. Новый закон приведет к тому, что она вырастет до 85-90%. Также в городе увеличивается количество апартаментов, за последние 2 года объем их строительства вырос в 3 раза".

Однако у пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной прогноз гораздо менее оптимистичный: "В прошлом году Санкт-Петербург посетило 7-8 млн туристов, 35% из них останавливаются в мини-отелях и частных хостелах. В сезон в городе очень дорогие гостиницы. Город просто потеряет этих туристов. Недорогие места размещения бронируются за полгода, заменить их нечем".

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин надеется, что часть хостелов все же смогут переоформить в нежилые помещения и они продолжат работу. Он не прогнозирует на этот год уменьшения общего турпотока, поскольку Совет Федерации добился вступления в силу закона о хостелах по окончании высокого туристского сезона.

Почти все опрошенные "Ведомостями" эксперты и участники индустрии соглашаются с тем, что регулирование отрасли было необходимо. Но хостел еры, признавая необходимость регулирования отрасли, указывают, что новые правила могут ударить в первую очередь по добропорядочным и легальным объектам.

И почти все сходятся во мнении, что радикальных изменений в организации работы малых средств размещения ждать не стоит. Самый вероятный вариант развития событий, по крайней мере в обозримом будущем, - изменение юридического статуса хостелов (перевод документооборота из гостиничных услуг в краткосрочную аренду) или уход их в тень.