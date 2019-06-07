Рекордные выплаты дивидендов за 2018 год обеспечат крупные госкомпании

7 июня. FINMARKET.RU - По итогам 2018 года выплаты дивидендов российских публичных компаний составят рекордные за всю историю 3,13 трлн руб., свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА). Основной рост идет за счет крупных госкомпаний. В расчет не вошли только данные "Транснефти", пока не определившейся с размером выплат, пишет "Коммерсант"

За 201896 компаний выплатят 3,126 трлн руб. (2,94 трлн руб. и $3,04 млрд). Этот результат в 1,5 раза выше показателя 2017 года, когда 100 компаний выплатили 2,19 трлн руб. (2,04 трлн руб. и $2,6 млрд).

Достижение нового максимума стало возможно благодаря компаниям с госучастием. Лидером по размеру дивидендных выплат стал "Газпром", увеличив их по сравнению с прошлым годом более чем вдвое - до 393,2 млрд руб. На 2-м месте с показателем 361,4 млрд руб. закрепился Сбербанк, повысив выплаты на треть. Тройку лидеров замыкает "Роснефть", которая направила на274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза. Из частных компаний планку в 200 млрд руб. преодолел лишь "Норильский никель" (248,2 млрд руб.), что на 88% выше показателя предшествующего года.

Основная причина опережающих темпов роста отчислений госкомпаний связана с неформальным требованием Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли. Пока действует норма в 25%, но в марте замминистра финансов Алексей Моисеев не исключал того, что распоряжение правительства об удвоении нормы может появиться до конца года.

Из крупных компаний повышенным требованиям удовлетворяет только "Роснефть". Как отмечает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин, у ряда компаний до сих пор отсутствуют твердо закрепленные правила расчета дивидендов. Например, у "Газпрома" планка установлена на уровне 17,5-35% чистой прибыли по РСБУ, по итогам 2017-2018 годов он направлял на эти цели 27% прибыли по МСФО. На днях глава финансового департамента монополии Александр Иванников отмечал о готовности компании довести уровень выплат до требуемых Минфином 50% чистой прибыли по МСФО, но через 2-3 года.

Уже в следующем году это готов сделать Сбербанк (в этом году он направил на эти цели 43,5% чистой прибыли). "По достижении уровня достаточности капитала в 12,5% перейдем на выплату 50% от чистой прибыли. Дату обозначили как 2020 год (по итогам 2019 года)", - заявил ранее глава банка Герман Греф в интервью "Ъ"

При этомуступают по относительным показателям частным компаниям. По оценкам НРА, дивидендная доходность по обыкновенным акциям "Газпрома" и Сбербанка составляет 7%, "Роснефти" - 6%. Вместе с тем свыше 10% традиционно платят компании металлургической отрасли - "Северсталь", НЛМК, ММК, "Норильский никель".

Общее увеличение дивидендных выплат российскими компаниями положительно сказалось на дивидендной доходности всего рынка в целом. Если в начале марта этот показатель составлял 5,7% (по данным Bloomberg), то на начало июня вырос до 7,5% (оценка "Атона").

Как отмечают аналитики, в ближайшие годы привлекательность российского рынка акций с точки зрения дивидендных выплат будет расти.