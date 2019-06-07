В России предлагают упростить расчет зарплат при назначении пенсий

7 июня. FINMARKET.RU - Тысячи россиян смогут получить более высокие, если Госдума одобрит законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий. Группа депутатов внесла его на рассмотрение коллег, пишет "Российская газета"

Сегодня страховая пенсия рассчитывается на основании трудового стажа и отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР). Система обязательного пенсионного страхования заработала в полную меру с 2002 года. На каждого работающего в ПФР заведен персональный счет. А работодатели ежегодно отправляют в Федеральную налоговую службу и ПФР сведения о страховых взносах и трудовом стаже сотрудников. Если же человек какое-то время работал в советское время, то таких сведений в фонде о нем может и не быть.

Поэтому нужно самостоятельно собирать документы. Главное - это трудовая книжка. Потребуется и справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. Ее можно получить в тех местах, где люди работали.

Но в сложные 1990-е годы многие предприятия банкротились, закрывались, колхозы и совхозы ликвидировались. Были и "горячие точки", из которых люди бежали без документов.

Как поясняет один из авторов законопроекта руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, при отсутствии первичных либо косвенных документов, подтверждающих размер заработка, людям обычно назначают минимальную зарплату за этот период, что влияет и на размер пенсий. По мнению парламентария, такая практика ущемляет пенсионные права людей, которые честно трудились и получали хорошие для своего времени зарплаты, но не могут это подтвердить по не зависящим от них обстоятельствам.

В то же время, как напоминает автор проекта, в советские годы действовали единые исходные нормативы, определяющие размер оплаты труда. В том числе тарифные ставки, должностные оклады, районные коэффициенты к зарплате. Эти нормативы утверждались централизованно, и их сейчас можно использовать для расчета советских зарплат и нынешних пенсий.

Депутаты в законопроекте предлагают: при утрате необходимых документов не по вине работника для расчетов пенсии применять показатели средней зарплаты по соответствующим должностям, единые тарифные сетки, отраслевые приказы по заработной плате. Эксперты "РГ" советуют четче прописать понятие "не по вине работника".