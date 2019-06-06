В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%

Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков

6 июня. FINMARKET.RU - В мае 2019 года в России рост потребительских цен составил 0,3% после такой же инфляции в апреле и в марте, 0,4% в феврале и 1% - в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,4%

В мае 2018 годасоставила 0,4%, в январе-мае - 1,6%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,4%, непродовольственные товары - на 0,2%. Цены на услуги выросли на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 5,1% после 5,2% в апреле.

Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост потребительских цен на 0,3%. Эксперты также ожидали замедления инфляции до 5,1% в годовом выражении

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2019 год остался неизменным по сравнению с опросом месяц назад и составил 4,5%, что по-прежнему выше официального прогноза правительства (4,3%), но ниже ожиданий ЦБ (4,7-5,2%), который правда уже отмечал, что инфляция пока идет ниже его прогноза.

В мае в 19 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% и более, самый заметный - в Республике Калмыкия (1,2%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,4%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года - на 2,6%), в Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года - на 2,7%).

В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый стал дороже на 29,2%, картофель - на 18,4%, свекла столовая - на 15,3%, лимоны - на 13,0%, морковь - на 12,0%, чеснок - на 8,4%, яблоки - на 5,3%, виноград - на 5,2%, капуста белокочанная - на 2,7%, груши - на 2,3%. В то же время цены на огурцы и помидоры снизились на 16,6% и 16,5% соответственно, апельсины - на 0,8%, бананы - на 0,4%.

Рост цен отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий.

Среди прочих продовольственных товаров в мае заметно подорожали баранина - на 2,3%, рыба живая и охлажденная - на 1,9%, говядина, свинина, рыба мороженая неразделанная, маргарин, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, соки фруктовые - на 0,7-1,1%.

Вместе с тем куры, печень говяжья, икра лососевых рыб отечественная, кальмары мороженые, пиво зарубежных торговых марок стали дешевле на 0,3-0,5%, отмечает Росстат.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за май текущего года подорожали на 0,1%. За январь-май тарифы на ЖКХ выросли на 2,4%. В годовом выражении рост составил 5,9%..

Цены на бензин за май увеличились на 0,3%, за пять месяцев - на 0,7%, за год - на 2,8%.

В мае заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,6-1,5% подорожали сигареты с фильтром, газовое моторное топливо, матрасы детские, фотоаппараты, электроутюги с терморегулятором, кремы для лица, шампуни, бумага туалетная, спички, сухие корма для домашних животных и отдельные виды летней одежды и обуви для детей и взрослых.