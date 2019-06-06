Кудрин не прогнозирует кризиса в экономике РФ в 2019 г.

6 июня. FINMARKET.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов.

"Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт на один или два квартала в рецессию, но я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть",- сказал Кудрин в четверг журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

"Но мой прогноз, что мы будем в положительной зоне. Это уже не кризис",- отметил Кудрин.

Ранее в четверг на сессии ПМЭФ Кудрин сообщил, что рост экономикив 2019 году может оказаться ниже 1%, а в ближайшие годы потенциал роста не превышает 2%.

"В этом году, по моим прогнозам, будет рост не 1,3% (официальный прогноз правительства - ИФ), а ниже 1%", - сказал Кудрин.

"К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы потенциал роста будет около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% роста и выше (такая задача поставлена президентом), чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов", - заявил глава Счетной палаты.

Недавно, в конце мая, Международный валютнй фонд (МВФ) представил свой прогноз роста экономики РФ. По его расчетам, темпы роста ВВП РФ в 2019 году останутся на уровне среднего значения роста за последние три года. "Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", - отмечалось в сообщении МВФ. При этом в заявлении не приводилась конкретная цифра прогноза на 2019 год. В апреле прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2019 год составлял 1,6%, на 2020 год - 1,7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год равняется 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1,2-1,7%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в 1-м квартале резко замедлился до 0,5% в годовом выражении (на фоне повышения НДС и упреждающего повышения ключевой ставки ЦБ) с 2,7% в 4-м квартале 2018 года.