Перекосы в потребкредитовании могут довести до рецессии - Орешкин

6 июня. FINMARKET.RU - Существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать,может наступить в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии по макроэкономике в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики", - отметил министр.

"Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и, учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - озвучил Орешкин риски вхождения российской экономики в рецессию.

В беседе с журналистами министр сообщил, что "у нас есть отдельные предложения, которые мы делаем, но здесь полностью ответственность и принятие решений находится в руках ЦБ".

"Здесь все инструменты и полная ответственность находятся в руках ЦБ. ЦБ говорит о том, что здесь проблем нет, но это мнение ЦБ. Я считаю, что проблема здесь есть и очень серьезная", - подчеркнул Орешкин.

"Не мое дело - учить ЦБ, что делать. Просто есть фактические показатели, есть темпы роста (потребкредитования) - сейчас сезонно-сглаженный годовой темп рост достиг уже 30% за последние месяцы, это уже системная макроэкономическая история. Одновременно это и социальная история, потому что мы видим, что это один из факторов, который сильно влияет на располагаемые доходы населения, потому что процентные платежи растут очень серьёзно и рост процентных платежей в первую очередь вызывает потребность в дополнительном кредитовании", - пояснил свои опасения глава Минэкономразвития.

ЦБпоспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования: люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами. "Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами", - высказала мнение глава ЦБ.

"Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП. "Поэтому рисков финансовой стабильности нет".

Она напомнила, что регулятор трижды повышал коэффициенты рисков для банков по потребкредитам с высокими ставками. Кроме того, в октябре планируется ввести показатель долговой нагрузки. "Именно чтобы избежать накопления долговой нагрузки на не очень платежеспособных заемщиков, чтобы проблема роста потребительского кредитования не превращалась в масштабы социальной проблемы", - пояснила Набиуллина.

Платежи по кредитам со стороны домохозяйств по отношению к доходам в среднем составляют 10%, но если взять тех, кто берет кредиты, то это 45%, добавила она.